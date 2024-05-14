Словакия сенсационно победила в овертайме США, Швеция разгромила Германию: результаты ЧМ по хоккею
В понедельник, 13 мая, состоялись 4 матча чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе.
США сенсационно уступила Словакии. Американцы совершили невероятный камбек с 1:4 и перевели игру в овертайм, в котором словаки забросили решающую шайбу.
Швеция не оставила шансов для Германии, разгромив 1:6.
Швейцария после буллитов одержала победу над Чехией.
А в скандинавском противостоянии Финляндия уверенно победила Норвегию - 1:4.
Чемпионат мира по хоккею
14 мая
Группа A
Финляндия – Норвегия 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Швейцария – Чехия 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, буллиты – 1:0)
Группа B
США - Словакия ОТ 4:5 (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)
Германия – Швеция 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)
Турнирная таблица
Напомним, Сборная Украины по хоккею стала победителем чемпионата мира в Дивизионе 1B.