Словакия сенсационно победила в овертайме США, Швеция разгромила Германию: результаты ЧМ по хоккею

В понедельник, 13 мая, состоялись 4 матча чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе.

США сенсационно уступила Словакии. Американцы совершили невероятный камбек с 1:4 и перевели игру в овертайм, в котором словаки забросили решающую шайбу.

Швеция не оставила шансов для Германии, разгромив 1:6.

Швейцария после буллитов одержала победу над Чехией.

А в скандинавском противостоянии Финляндия уверенно победила Норвегию - 1:4.

Чемпионат мира по хоккею

14 мая

Группа A

Финляндия – Норвегия 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Швейцария – Чехия 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, буллиты – 1:0)

Группа B

США - Словакия ОТ 4:5 (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)

Германия – Швеция 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)





Турнирная таблица





Напомним, Сборная Украины по хоккею стала победителем чемпионата мира в Дивизионе 1B.