Сборная Норвегии отправила Великобританию в дивизион 1А к Украине: результаты ЧМ по хоккею: результаты ЧМ по хоккею

В понедельник, 20 мая, состоялись четыре матча чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе.

В частности, сборная Великобритании уступила Норвегии (2:5), а Польша потерпела поражение от Казахстана (1:3). Таким образом поляки и британцы досрочно вылетели в Дивизион 1A, где их соперником станет национальная команда Украины.

Также в матчах дня Швеция разобралась с Францией (3:1), а Финляндия смогла дожать Данию (3:1)

Чемпионат мира по хоккею

20 мая

Группа A

Великая Британия - Норвегия 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Финляндия - Дания 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Группа B

Швеция - Франция 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Казахстан - Польша 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Сборные Канады и Швеции возглавляют группы A и B.

Турнирная таблица