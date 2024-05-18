Германия поиздевалась над Казахстаном, Дания победила Великобританию: результаты ЧМ по хоккею
В пятницу, 18 мая, состоялись 4 матча чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе.
В частности, Германия разгромно победила Казахстан. Австрия пропустила 4 сухие шайбы от Чехии.
Чемпионат мира по хоккею
17 мая
Группа A
Страна Великобритания - Дания 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Страны Чехия - Австрия 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Группа B
Германия - Казахстан 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)
Польша - Чехия (0:0, 0:0, 0:2, 1:2)
После 5 сыгранных матчей Чехия лидирует в группе А, имея в своем активе 12 очков, что на 1 больше, чем у Канады и Швейцарии.
В группе B первой идет Швеция (12), за ней расположились США (10) и Германия (9).