Франция уступила Германии, Великобритания хлопнула дверью, Швеция разнесла Словакию: результаты ЧМ по хоккею

Во вторник, 21 мая, состоялись заключительные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе.

В частности, Швеция одержала 7 победу в 7 матчах, разгромив Словаачину, а Великобритания таки набрала три очка благодаря победе над Австрией.

Чемпионат мира по хоккею

21 мая

Группа A

Австрия - Великобритания 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Канада - Чехия ОТ 4:3 (0:0, 0:0, 3:3, 1:0)

Финляндия - Швейцария 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Группа B

Франция - Германия 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Латвия - США 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)

Швеция - Словакия 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Турнирная таблица после 7 тура

По итогам группового этапа сформировались пары 1/4 финала:

Канада - Словакия

Швеция - Финляндия

Швейцария - Германия

США - Чехия

Все четвертьфинальные матчи состоятся в четверг, 23 мая.