Франция уступила Германии, Великобритания хлопнула дверью, Швеция разнесла Словакию: результаты ЧМ по хоккею
Во вторник, 21 мая, состоялись заключительные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе.
В частности, Швеция одержала 7 победу в 7 матчах, разгромив Словаачину, а Великобритания таки набрала три очка благодаря победе над Австрией.
Чемпионат мира по хоккею
21 мая
Группа A
Австрия - Великобритания 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Канада - Чехия ОТ 4:3 (0:0, 0:0, 3:3, 1:0)
Финляндия - Швейцария 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Группа B
Франция - Германия 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
Латвия - США 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)
Швеция - Словакия 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Турнирная таблица после 7 тура
По итогам группового этапа сформировались пары 1/4 финала:
Канада - Словакия
Швеция - Финляндия
Швейцария - Германия
США - Чехия
Все четвертьфинальные матчи состоятся в четверг, 23 мая.