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От своих ворот: голкипер Миннесоты отличился заброшенной шайбой в матче НХЛ

Руслан Травкін — 16 октября, 09:25
От своих ворот: голкипер Миннесоты отличился заброшенной шайбой в матче НХЛ
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Вратарь Миннесоты Уайлд Филипп Густафссон отметился заброшенной шайбой в матче Национальной хоккейной лиге.

Его команда в конце игры вела со счетом 3:1 против Сент-Луиса. Блюз в надежде отыграться сняли голкипера.

Шведский вратарь выловил шайбу после заброса в свою зону, быстро сориентировался, что не находится под прессингом, выпустил игровой снаряд из ловушки на лед и отважился на дальний удар.

Филипп выполнил совершенно точный выстрел, чем снял все вопросы о победителе. Стоит также отметить, что Густафссон за встречу совершил 27 сейвов.

Для него это первый заброшенный гол за карьеру. После игры ему отдали шайбу, которой удалось это сделать.

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