Назар Бойко: Главная мечта – стать чемпионом мира вместе со сборной Украины

Хоккеист Назар Бойко провел сезон-2024/25 на высоком уровне. 19-летний вратарь был признан лучшим голкипером МХЛ, а также получал регулярное игровое время за первую команду Киев Кепиталз. Кроме того, по версии клубного менеджмента именно он был признан лучшим игроком сезона в столичной команде.

За 17 матчей ему удалось оформить три шатаута и записать в актив 1 результативную передачу. Недавно столичный клуб объявил, что Назар продлил контракт с командой.

"Чемпион" решил узнать, что думает Назар о своих выступлениях, коллегах на линии ворот, а также спросили о его главной хоккейной мечте.

– Ты подписал новый контракт с Киев Кэпиталз. В прошлом сезоне сыграл 17 матчей. Какой лично для тебя запомнился больше всего?

– Да, запомнился матч, когда мы выиграли третий матч в финальной серии.

Для Назара это был первый выход в финальной серии. Киев Кэпиталз победил Кременчуг со счетом 3:1. После игры главный тренер Вадим Шахрайчук похвалил выступление молодого голкипера.

– За время выступлений в Киев Кэпиталз твоими коллегами-конкурентами были Борис Бабик, Ник Вилардо и Радек Хаас. Чем тебе запомнилась работа с ними на тренировках?

– С Бабиком запомнился хороший настрой, уверенность в себе. Вилардо имеет очень хорошую технику. Хасс демонстрирует хорошую концентрацию.

Радек Хаас и Назар Бойко facebook.com/hckyivcapitals/photos

– Бабик внезапно покинул команду перед стартом сезона-2024/25. Это из-за постоянного стресса от обстрелов или почему?

– Да, из-за обстрелов, потом начались отключения света, это, я считаю, что тоже сыграло важную роль.

– В одном из интервью ты говорил, что любишь играть в футбол, но только если в поле. Так вот, когда ты именно пришел в хоккей и стать голкипером это твое решение или тренеры увидели потенциал?

– Прошел в хоккей я в 2012 году. Сначала не рассматривал амплуа вратаря, но потом просто хотел "попробовать". До сих пор пробую получается (улыбается – прим.)

- На кого из украинских голкиперов или может голкиперов НХЛ ты равняешься?

– Из украинских равняюсь на Богдана Дьяченко, НХЛ – промолчим.

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– Главная хоккейная мечта Назара Бойко это ... ?

– Главная мечта – стать чемпионом мира вместе с национальной сборной Украины.

Напомним, Киев Кэпиталз в прошлом году стал вице-чемпионом Украины, уступив ХК Кременчуг в овертайме седьмого матча финальной серии.