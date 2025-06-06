Нападающий сборной Украины продлил контракт с финским клубом

Нападающий сборной Украины по хоккею Даниил Трахт продолжит свои выступления в чемпионате Финляндии.

Об этом сообщила пресс-служба ФХУ.

Хоккеист подписал новый контракт с Лукко по формуле 1+1. Отмечается, что сезон-2025/26 Трахт проведет в аренде в ТуТо, который выступает в местной второй лиге.

Напомним, что последние два сезона форвард был капитаном Лукко U-20, а в этом году на счету Трахта 54 гола в 49 матчах, включая плей-офф.

Спортсмен дебютировал в составе сборной Украины в 2023 году и с тех пор сыграл 38 матчей, забросив 26 шайб.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион Украины продлил контракт со своим лидером обороны.