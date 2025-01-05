Определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею

В ночь с 4 на 5 января прошли полуфинальные матчи молодежного чемпионата мира по хоккею.

В первой игре сошлись Швеция и Финляндия. Первые двадцать минут команды играли осторожно, но в следующем периоде было 5 шайб на двоих. В середине третьего периода шведы сравняли счет.

Поединок перешел в овертайм, где долго шансы вырвать победу имели как одни, так и другие. Все-таки судьба больше симпатизировала финнам – Раутайнен пробил голкипера Швеции и вывел Суоми в финал.

Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 – 1/2 финала

5 января

Швеция – Финляндия 3:4 (в овертайме) (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)

В другой полуфинальной дуэли сошлись США и Чехия. За 33 минуты игры счет был 1:1. Затем "звездно-полосатые" вышли вперед. Чехи стали играть более рискованно и сумбурно, что позволяло американцам ждать ошибок.

К концу игры команда США забросила дважды и уверенно вышла в решающий матч турнира.

США – Чехия 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Чемпионат мира по хоккею U-20 проходит в Оттаве, столице Канады, с 26 декабря по 5 января. Это будет уже 49-й молодежный ЧМ под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).

Отметим, что финал соревнований состоится в ночь с 5 на 6 января, в 02:30 по киевскому времени.