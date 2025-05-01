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Не впутывайте политику в спорт: Министр спорта Словакии призывает пригласить в сборную игроков из российской лиги

Руслан Травкін — 1 мая 2025, 12:20
Не впутывайте политику в спорт: Министр спорта Словакии призывает пригласить в сборную игроков из российской лиги
Марек Гамшик і Рудольф Гуляк
facebook.com/Rudolf.Huliak.mincrs/

Министр туризма и спорта Словакии Рудольф Гуляк призвал Федерацию хоккея и главного тренера национальной сборной вызвать "как можно больше игроков из российской КХЛ".

Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook.

"Как болельщик словацкого хоккея, а также как представитель правительства, я умоляю и искренне прошу вас, господин Шатане (Мирослав Шатан – президент Федерации хоккея Словакии), учесть как можно больше игроков, которые активно выступают в КХЛ, при создании состава команды", – сказал Гуляк.

Он добавил, что "не надо впутывать политику в спорт", а смотреть на уровень игры хоккеистов.

"Эти игроки представляют нашу страну на самом высоком уровне, они в отличной форме, и их присутствие в национальной сборной, безусловно, увеличит наши шансы на успех. Не впутывайте политику в спорт.

Давайте поставим на первое место результативность, качество и гордость за словацкую сборную. Независимо от того, где они играют",  цитирует Гуляка издание Idnes.cz

Недавно Гуляк посетил седьмую игру финала местной Экстралиги между Кошице и Нитрой. Болельщики встретили его свистом, когда тот вышел на лед вручать награды.

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Сейчас в составе есть два игрока из КХЛ: вратарь Патрик Рибар из китайского Куньлуня и защитник Марио Грман из российского Владивостока. Они еще не гарантировали себе попадание в финальную заявку на чемпионат мира, который стартует 9 мая. В Континентальной хоккейной лиге выступают еще 7 словаков в командах, которые уже выбыли из плей-офф.

"Мы давно считали, что решающим критерием для выдвижения в национальные хоккейные сборные являются исключительно спортивные результаты игроков. Команда состоит из квалифицированных тренеров и членов руководства национальной сборной, которые имеют достаточные профессиональные знания, а также несут ответственность за результаты национальных команд",  ответила Гуляку Федерация хоккея Словакии.

Игрокам КХЛ запретили вступать за национальную сборную после начала войны в Украине, но руководство команды сняло этот запрет перед прошлогодними квалификационными матчами Олимпиады.

Напомним, недавно сборная Словакии по хоккею сменила тренера, поскольку канадец Крейг Рэмзи заболел пневмонией.

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