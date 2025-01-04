ФХУ определила лучшего хоккеиста Украины в 2024 году

Нападающий сборной Украины и капитан Кременчуга Виталий Лялька был признан лучшим хоккеистом страны в 2024 году.

Об этом сообщила Федерация хоккея Украины.

Лучший хоккеист был определён по итогам голосования тренеров сборных команд Украины и болельщиков.

28-летний Лялька стал победителем среди болельщиков и занял 3-4 позицию в голосовании тренеров. Он завершил предыдущий сезон со вторым показателем в зачете бомбардиров национального чемпионата.

Вторым по итогам голосования стал голкипер Сокола Богдан Дьяченко, а замкнул топ-3 нападающий одесского Шторма Никита Сидоренко.

Лучший хоккеист-2023 Игорь Мережко занял четвертое место.

Интересно, что впервые в истории в топ тройку лучших игроков года попали исключительно представители чемпионата Украины. Всего в опросе были упомянуты фамилии 18 игроков.

Напомним, 28 декабря Кременчуг прервал 10-матчевую серию побед Сокола в последней игре команд в 2024 году.