Как легенда украинского хоккея побеждает онкологию

Председатель правления общественной организации ХК Сокол Киев Алексей Житник последний год боролся с тяжелой болезнью.

“В августе 2023 года бежал кросс, — вспоминает в разговоре с Чемпионом предысторию болезни Алексей Житник. – Была жара, как сейчас. После кросса зашел в туалет — с мочой пошла кровь. Как потом оказалось, лопнул онкологический наросток. Доктор Юрий Витрук потом сказал, мол, хорошо, что ты обратился за помощью вовремя. Если бы запустил болезнь, последствия могли быть гораздо хуже. Я прошел обследование, поставили диагноз: онкология в мочевом пузыре. Гистологическое исследование подтвердило диагноз. Причем онкология имела статус агрессивной. Юрий Васильевич сказал, что требуется операция, которая называется ТУР (трансуретральная резекция) мочевого пузыря. Прошел первую операцию, а затем 6-недельную химиотерапию — заливали пузырь жидкостью химического состава. Не очень приятные ощущения.

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После первой операции гистология показала, что проблема до конца не решена. Житнику пришлось пройти второе, а затем и третье хирургическое вмешательство.

“В декабре прошлого года провел вторую операцию, в марте этого года — третью, — вспоминает Житник. — Были побочные осложнения, но после третьей операции гестология показала, что онкологии нет. В октябре-ноябре придется сделать еще одну, уже четвертую трансуретральную резекцию, после чего снова буду сдавать анализы. Полагаю, мне повезло с доктором. Я старался следить за своим здоровьем. Регулярно обследовался по кардио, почкам, печени. Но о мочевом пузыре вообще не думал. Сейчас самочувствие улучшилось. Продолжаю жить в Киеве, даже играл в хоккей за любительскую команду — только на прошлой неделе ушли в отпуск. В августе с женой Людмилой отпразднуем 30-летие нашей семейной жизни. Дети у меня родились и живут в США, в Украину последний раз приезжали 4 года назад, еще в доковидные времена”.

Алексей Житник родился 10 октября 1972 года в Киеве. Уже в 17 лет стал играть в основном составе киевского Сокола. С 1992 по 2008 годы выступал в НХЛ за Лос-Анджелес Кингс (1992-95), Баффало Сэйбрз (1995-2004), Нью-Йорк Айлендерс (2005-06), Филадельфия Флайерс (2006-07-2, 2006-07) 08). Провёл в НХЛ 1085 матчей. Дважды участвовал в матчах Всех звезд НХЛ (1999, 2002). Олимпийский чемпион Альбервиля-1992 в составе сборной СНГ. Сейчас председатель правления ОО ХК Сокол Киев.