Кременчуг с дублем Целогородцева и голом вратаря одолел Киев Кэпиталз во втором матче финальной серии

Состоялся второй матч плей-офф чемпионата Украины по хоккею, в котором Киев Кэпиталз дома уступил Кременчугу.

Поединок завершился со счетом 1:4.

После "сухого" первого периода, команды по-настоящему включились во второй 20-минутке. Гости вышли вперед после вбрасывания в зоне соперника, шайба попала к Артему Целогородцеву, который пробил вратаря киевлян (0:1).

Кэпиталз почти сразу восстановили равновесие. 41-летний Сергей Черненко был первый на добивании шайбы, которая застряла на пятаке Кременчуга (1:1)

В середине третьего периода Целогородцев оформил дубль. 23-летний нападающий принял шайбу в зоне соперника, прошел к воротам и нанес мощный бросок с острого угла (1:2). Через несколько минут удвоил преимущество Богдан Поддубный, дальний бросок которого не увидел голкипер столичного коллектива (1:3)

Окончательный счет в матче установил вратарь Кременчуга Эдуард Захарченко, который попал в пустые ворота со своей половины.

Чемпионат Украины по хоккею – плей-офф

Финал, второй матч, 28 марта

Киев Кэпиталз – Кременчуг 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 21:45 Целогородцев, 1:1 – 23:06 Черненко, 1:2 – 49:58 Целогородцев, 1:3 – 54:58 Поддубный, 1:4 – 59:00 Захарченко

Теперь серия переезжает в Кременчуг, где будут сыграны два следующих матча. Третья встреча команд состоится 31 марта.

Напомним, в первом поединке противостояния столичный коллектив вырвал победу над соперником, забросив победную шайбу в овертайме.

Матчи в серии продлятся до четырех побед одного из клубов. Трансляции всех поединков серии плей-офф на YouTube-канале Setanta Sport.