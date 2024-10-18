Сокол встречей с Риттнером стартует в Континентальном кубке

Сегодня, 18 октября, свой путь в Континентальном кубке начнет киевский Сокол.

Чемпионы Украины прошлого сезона сыграет против итальянского Риттнера. Начало игры – 21:00 по киевскому времени.

Континентальный кубок-2024/25

Группа С, 18 октября

21:00 Риттнер – Сокол

Столичный клуб в группе С также сыграет против словенского Есенице. Этот поединок состоится 19 октября. Старт – 16:00. А 20 октября киевляне выйдут на лед против хорватского Сисака. Встреча начнется в 16:00.

Все матчи квартета состоятся на "Арене Риттен" в итальянском городе Риттен. На следующий этап выйдет только победитель группы.

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Напомним, что в матче НХЛ произошла потасовка между латвийскими хоккеистами.