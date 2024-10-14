Сокол узнал расписание матчей во 2 раунде Континентального кубка
IIHF
Стало известно расписание матчей Сокола во 2 раунде Континентального кубка 2024/25.
Об этом сообщила Международная федерация хоккея.
Соперниками украинского клуба в группе С будут Риттен Буам (Италия), Есенице (Словения), Сисак (Хорватия).
Матчи пройдут в Италии, только победитель квартета выйдет в следующий этап.
Расписание матчей Сокола
Пятница, 18 октября
20:00 Риттен – Сокол
Суббота, 19 октября
16:00 Есенице – Сокол
Воскресенье, 20 октября
16:00 Сокол – Сисак
В прошлом сезоне киевляне не вышли из группы, проиграв два матча из трех.