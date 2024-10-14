Сокол узнал расписание матчей во 2 раунде Континентального кубка

Стало известно расписание матчей Сокола во 2 раунде Континентального кубка 2024/25.

Об этом сообщила Международная федерация хоккея.

Соперниками украинского клуба в группе С будут Риттен Буам (Италия), Есенице (Словения), Сисак (Хорватия).

Матчи пройдут в Италии, только победитель квартета выйдет в следующий этап.

Расписание матчей Сокола

Пятница, 18 октября

20:00 Риттен – Сокол

Суббота, 19 октября

16:00 Есенице – Сокол

Воскресенье, 20 октября

16:00 Сокол – Сисак

В прошлом сезоне киевляне не вышли из группы, проиграв два матча из трех.