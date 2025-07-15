Играть будем в лиге Optibet: менеджер Киев Кэпиталз рассказала о планах на следующий сезон

Менеджер Киев Кэпиталз Анастасия Зимина рассказала о планах клуба на сезон-2025/26. Она подтвердила, что команда планирует выступать в Лиге Optibet (Открытый чемпионат Латвии).

Об этом она сказала в интервью для Латвийской федерации хоккея.

"Да, в сезоне 2025/2025 мы планируем играть в чемпионате Балтии, лиге Optibet. Я знаю, что в Риге около 20 000 украинцев. Мы приглашаем их всех и будем ждать на игры. Конечно, мы будем рады видеть латвийцев и каждого болельщика хоккея, мы хотели бы видеть полную арену на наших играх! Сейчас мы сталкиваемся с различными проблемами и решаем вопросы для реализации этого проекта. Мы благодарны за поддержку и гостеприимство латвийцев. Мы очень надеемся на поддержку латвийских болельщиков, ведь в состав нашей команды также войдут латвийские игроки", – сказала она.

Зимина добавила, что еще не может назвать тренеров и игроков, которые будут в команде, но добавила, что проект Киев Кэпиталз – долгосрочный и с солидными планами.

"Я пока не могу назвать имена тренеров, еще рано. Что касается тренировочных площадок – мы рассматриваем катки, пока что лучшим вариантом был бы каток "Inbox.lv". Надеемся, что они станут нашим домом в следующем сезоне. У нас есть десятилетний план, который включает цель построить собственный дом, хоккейную арену. У нас также есть женская, мужская и детская команды, и мы хотим создать собственную хоккейную школу. Наша цель – развивать игроков, и мы ожидаем, что хотя бы несколько из них будут играть в НХЛ. Мы будем обучать, инвестировать и стремиться побеждать", – добавила менеджер клуба.

Она заявила, что приход в Открытый чемпионат Латвии обусловлен тем, что эта страна имеет лучшую инфраструктуру и традиции в этом виде спорта.

"Мы называем это украинско-европейским проектом. С самого начала существования клуба мы отмечали, что украинский хоккей – это часть европейского хоккея, мы принадлежим к европейской хоккейной семье и должны продолжать развиваться в этом направлении. Прежде всего, для нас это означает приобретение опыта и соревнования на таком уровне – не секрет, что Латвия большая страна, чем Украина, с точки зрения развития хоккея, поэтому мы хотим учиться и обеспечить, чтобы наши хоккеисты получили опыт игры за рубежом. В то же время мы хотим сохранить нашу команду максимально "украинской", то есть у нас будут украинские тренеры, большинство игроков, скорее всего, будут украинцами. Мы также хотим привлечь тех украинскихталантов, которые сейчас играют за рубежом. Мы видим этот проект как мекку для украинских игроков в Латвии, где они смогут развиваться, проводить время вместе, возможно, подняться до уровня национальной сборной", – подытожила Анастасия.

Киев Кэпиталз был основан в 2023 году. В первый сезон команда финишировала четвертой в чемпионате Украины. В прошлом году столичная команда дошла до финала, где в семи матчах проиграла Кременчугу.