Определились списки групп Олимпийских игр 2026 года
Сформирован состав группового этапа по хоккею на Олимпиаде-2026 в Милане (Кортина).
Об этом пишет nbcsports.olympics.
Группа A: Канада, Швейцария, Чехия, Франция;
Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия;
Группа C: США, Германия, Латвия, Дания.
Сборная России не будет допущена к соревнованиям. Её заменила сборная Франции.
Зимняя Олимпиада – 2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо.
Действующим чемпионом Олимпийских игр является сборная Финляндии. В финальном матче Игр-2022 в Пекине (Китай) финская команда обыграла россиян со счетом 2:1.
Впервые хоккей появился в программе Олимпиады еще в 1920 году. За это время больше всего побед одержали хоккеисты Канады, которые девять раз завоевывали "золото".
Напомним, чуть больше недели назад сборная США стала чемпионом мира, одолев в решающем матче национальную команду Швейцарии.