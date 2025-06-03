Определились списки групп Олимпийских игр 2026 года

Сформирован состав группового этапа по хоккею на Олимпиаде-2026 в Милане (Кортина).

Об этом пишет nbcsports.olympics.

Группа A: Канада, Швейцария, Чехия, Франция;

Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия;

Группа C: США, Германия, Латвия, Дания.

Сборная России не будет допущена к соревнованиям. Её заменила сборная Франции.

Зимняя Олимпиада – 2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо.

Действующим чемпионом Олимпийских игр является сборная Финляндии. В финальном матче Игр-2022 в Пекине (Китай) финская команда обыграла россиян со счетом 2:1.

Впервые хоккей появился в программе Олимпиады еще в 1920 году. За это время больше всего побед одержали хоккеисты Канады, которые девять раз завоевывали "золото".

Напомним, чуть больше недели назад сборная США стала чемпионом мира, одолев в решающем матче национальную команду Швейцарии.