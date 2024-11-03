IIHF хочет ввести новый формат хоккея на Олимпиаде-2030

Международная федерация хоккейной ассоциации (IIHF) хочет предложить ввести новый формат хоккея 3x3 на зимних Олимпийских играх-2030, которые пройдут в Лионе.

Об этом информирует Inside The Games.

IIHF официально предложит добавить хоккей 3x3 в программу Олимпийских игр в 2025-м, а первичная анкета для заявки должна быть подана до 30 марта этого же года.

Формат 3x3 предусматривает игру на специальной ледовой площадке размером 26x18 м, что делает ее более доступной для стран с ограниченными ресурсами.

Такой формат впервые представлен в сезоне 2017-18, а популярность приобрел после дебюта на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне. С этого времени хоккей 3х3 стал частью стратегического плана IIHF ICE26.

В 2026 году уже запланировано проведение первого чемпионата мира по хоккею 3x3 среди 8 стран.