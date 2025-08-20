Константин Симчук: Проблемы украинского хоккея не меняются с 1990-ых, но верю, что сборная вскоре будет в элите

Константин Симчук – знаковая личность для украинского хоккея. В течение карьеры он регулярно играл за сборную Украины, выступал в различных лигах мира. Сейчас он развивает хоккей в ДЮСШ Сокол.

"Чемпион" решил расспросить у бывшего игрока национальной команды и о карьере, и о развитии хоккея в Украине, и о перспективах нынешнего поколения сборной.

Хоккей вместо футбола, зарплаты в 1990-е , выступление на Олимпиаде

– Давайте начнем с самого начала. Как вы пришли в хоккей?

– В первом классе я пошел на футбол, занимался на базе Динамо на Нивках. Но было неудобно добираться, тренировки начинались сразу после школы, а родители не имели возможности меня возить.

В моем классе много ребят занимались хоккеем, поэтому я пристроился к ним. Так все и началось.

– Вы сразу стали вратарем? Или сначала хотели играть нападающим или защитником?

– Пришел в секцию я на год позже одноклассников. Это очень чувствовалось: они уже выполняли упражнения, ездили на соревнования, а я только учился кататься.

Как–то один парень случайно попал мне шайбой в грудь. Было так больно, что даже дышать не мог, плакать хотелось, но сдержался. Тренер Виктор Васильевич Чибарев подъехал и сказал: "О, ты можешь держать удар. Давай станешь в ворота?". Я подумал: а почему бы и нет? Все равно ребята уже были значительно впереди в умениях. Думаю, ну построю вторым вратарем.

– Футболисты и баскетболисты вспоминают, что в начале 1990–х зарплаты были мизерными – иногда даже платили продуктами или техникой. А как было в хоккее?

– Если говорить о самом начале 1990-х, то зарплата составляла 100-200 долларов, максимум – 300. Когда я в 1995-1996 годах поехал в США, то там уже можно было заработать 800-1000 долларов, иногда больше, но это была редкость.

– Четыре года вы провели в США. Как возник такой вариант и как прошел этот период?

– Честно говоря, у меня все с места в карьер получилось. На то время, когда я уезжал, у меня не было никаких предложений. Меня пригласил туда, есть такой агент для всех украинцев, Влад Шашковский. Он тогда многих украинцев пристроил в Северную Америку.

Я ему тогда позвонил, спросил, сможет ли он мне помочь. Он сказал, что меня помнят еще со времен молодежной сборной СССР. Заверил, что сможет найти мне контракт.

Он тогда делал в Калгари кемпы для хоккеистов, с которыми сотрудничает. Туда пришел генеральный менеджер Калгари Флеймз, пришел скаут Торонто Маларчук. Возможно помните такого вратаря Клинта Маларчука, которому коньком порезало горло и он едва не умер, скаутом был его брат. Я уже не помню его имя (Гарт Маларчук – прим.), но он тогда был первым скаутом в Торонто.

Он действительно поговорил с братом, тот посмотрел на меня, и они дали мне контракт. Скажем так, я в первый год попал в очень хорошую команду, очень неплохую лигу, отыграл много матчей. Для вратаря – это самое главное, чтобы ты играл. А если это еще и фарм-клуб НХЛ – это вообще замечательно.

Были и не очень приятные моменты, но в целом считаю, что эти 4 года игры в Америке, где я играл номером один, пошли на пользу. Это самое главное для вратаря.

– Вы тренировались и в СССР, и в Украине, а затем – в Северной Америке. Чувствовалась разница в подходах?

– Да, очень. В те годы там уже начали делать акцент на стиле игры "баттерфляй" – больше на коленях. А я играл в гибридном стиле: и на ногах, и на коленях. Такой себе олд-скул.

1990-е – это переходный период для вратарей. В майнер-лигах и немного слабее лигах там не надо, чтобы у тебя был какой-то стиль игры. Главное – лови шайбы (улыбается – прим.). Вообще неважно, какой стиль у тебя, главное, лови шайбы надежно.

В США и Канаде очень сильно разбираются в хоккее. Было много канадских тренеров. Сейчас и американские подтянулись, но значительное большинство было именно из Канады. Они очень разбираются в хоккее и с ними всегда было интересно общаться, тренироваться под их руководством.

За те годы я побывал на двух НХЛ-кемпах: в Финикс Койотис и Нэшвилл Предаторз. Нэшвилл тогда только заходил в НХЛ. Тогда я понял, что тренеры вратарей отдают предпочтение именно "баттерфляю". С другими вратарями было трудно конкурировать, ведь они соответствовали этой новой модели игры.

Константин Симчук на ОИ-2002 против сборной Латвии Getty images

– В 2002 году сборная Украины впервые отобралась на Олимпийские игры. За несколько месяцев до Игр произошло 11 сентября. Наверняка, были серьезные меры безопасности на турнире, в отелях. Были ли какие-то проблемы во время Олимпиады и какие воспоминания имеете?

– Нет, проблем не было. Мы жили не в отеле, а в Олимпийской деревне, которую обустроили на базе университетского кампуса.

Территория была закрытой, границы, тройной забор. Когда тебя привозили туда автобусом, то надо было пройти или две или три границы – тебя проверяли. Это запомнилось. А в целом все было очень круто.

Больше всего поражала кухня со всего мира. Можно было попробовать все, что угодно – суши, Макдональдс, различные виды мяса, рыбы. Кто-то что-то видел, кто-то что-то – нет. Для нас, людей из бывшего СССР, это было что-то новое.

Интересно было встретить и старых знакомых – игроков, с которыми когда-то выступал в юношеской сборной СССР: Буре, Гончара и других. Было приятно пообщаться.

Запомнилось и открытие. Мы стояли на морозе в минус двадцать, еще и была задержка на два-три часа. Но нам выдали специальные пакеты с гелием для рук и ног, которые грели. Это помогло выдержать холод.

– Минимальное поражение от белорусов, победы над швейцарцами и французами, а затем проигрыш Латвии 2:9. В одном из интервью вы упоминали, что команда перед матчем с Латвией немного расслабилась – ходили по магазинам, по городу. Повлияло ли это на результат? И, возможно, после игры сами латвийцы подходили и удивлялись: "Ребята, как так, вы же так хорошо играли, а с нами провалились"?

– Нет, с латвийцами мы не разговаривали. Но действительно матч с Латвией оставил неприятное послевкусие. Это, скажем так, было проявление непрофессионализма. Мы немного потеряли концентрацию за день до игры.

Может, кто-то со мной не согласится, но, по моему мнению, это была проблема всей нашей хоккейной системы. Латвийцы оказались более профессиональными. И речь не только о той конкретной игре. Посмотрите: прошло уже столько лет, и где сейчас наша сборная, а где сборная Латвии?

У них хоккей всегда был спортом №1. Ему уделяли внимание, как и баскетболу. Сегодня многие латвийские игроки выступают в НХЛ, национальная команда стабильно играет в элитном дивизионе, молодежка также показывает хорошие результаты.

Для нас те Олимпийские игры были последней молнией украинского хоккея. Нужно было строить систему: готовить смену, подходить к делу организованно. А у нас состав команды не менялся по 5-7 лет. Мы даже сами себя называли бандой.

Должна была бы подрастать хотя бы точечная смена, но этого не было. Потому что с начала 1990-х система просто не работала. Можно даже сказать, ее не было.

Игра против США. 80 тысяч дойчмарок. Реакция экс-одноклубников из России на начало войны

– Карьера длилась немало лет. Какая награда или матч запомнилась вам больше всего?

– Два года я был основным вратарем молодежной сборной СССР. Также хорошо помню матчи чемпионатов мира в составе сборной Украины.

Было и золото в составе молодежной сборной Украины, правда в дивизионе B. В США мои команды доходили до финала плей-офф, но там мы проигрывали.

Не могу выделить какую-то одну игру. Наверное, какая-то одна из чемпионов мира. Например, против Канады, или когда мы сыграли 1:1 с США. Это запомнилось.

В том матче Константин Симчук отразил 38 ударов из 39. Американцы могли забивать буллит за минуту до конца игры, но Зак Паризе не реализовал его – украинский голкипер выиграл дуэль.

– Вы рассказывали, что в 2001 году имели предложение из Германии – 80 тысяч дойчмарок. Но из России поступило предложение вдвое больше. А были ли варианты из Швеции или Финляндии?

– Нет, из Швеции, Финляндии или Чехии предложений не было. Надо понимать, что все тогда ехали в Россию, ведь там начали предлагать такие контракты, которых не было ни в Европе, ни в майнер-лигах Северной Америки. Все стремились заработать за карьеру.

Я уже ехал в Германию, но получил от российского клуба вдвое более выгодное предложение.

– С 2001 по 2009 год вы играли в российской Суперлиге/КХЛ. Понятно, что за такое время дружба заводится. Звонили ли вы или вам те, с кем вы играли в России?

– Я сам никому не звонил, но некоторые ребята звонили мне. Особенно из Уфы много ребят звонили мне. Сам не знаю, почему так.

Еще один игрок звонил, не хочу называть его имя. Он сам из Казахстана. Говорил: "Ты не волнуйся, все будет хорошо". Но он сам не до конца понимал, что происходит.

– В Соколе до войны было много российских игроков. Как они вели себя после начала полномасштабного вторжения?

– Мы их вывозили. Я лично вывозил их на своей машине через блокпосты. На начало большой войны у нас было 14 россиян.

Все боялись – и мы, и они. Они сидели по квартирам или в бомбоубежищах, мы привозили им еду. А потом через две недели потихоньку начали их вывозить. Я помню, как ехал по Проспекту Победы, а там тогда было попадание ракеты. У меня в машине четыре россиянина и куча блок-постов. И у всех спрашивали за эти паспорта. Я тоже переживал, потому что могли и меня спросить: "Слушай, а ты кто такой и кого ты вообще везешь?".

Но удалось их вывезти. Кто-то выехал поездом, кто-то машиной. Один наш защитник вместе с женой поехал в Германию и попросил политическое убежище. Другой – в Румынию.

Честно говоря, сейчас не знаю, где они. Некоторые оставили вещи в Киеве – лежат у меня в гараже. Но они не пишут, поэтому и не знаю, кто где оказался.

Сборная Украины. Детский хоккей. Развитие парахоккея

– Сборная Украины остановилась в шаге от выхода в элиту, но снова Япония, которая в последние годы в официальных матчах постоянно обыгрывает "сине–желтых". Как вам такой результат, ожидали нечто подобное или были более сдержанными?

– Я не верил, что сможем показать такой результат. Не думал, что перед последним туром сборная будет претендовать на выход в группу А. Для меня это было круто, что мы играем на таком уровне. Я еще и комментировал ту игру.

Верю, что в течение одного-двух лет мы все же выйдем в элиту. У нас и молодежные сборные играют хорошо. Украинские хоккеисты выступают в США, Канаде, Европе – и конкурируют на равных с ведущими звеньями команд из топ-7 хоккейных стран мира.

Из-за войны много молодых ребят выехали за границу. Главное, чтобы они там закрепились, получали игровое время и прогрессировали. Это пойдет на пользу и сборной. Поэтому верю, что будут успехи.

Константин Симчук в студии "Суспільне Спорт" Скриншот

– Из-за войны многие родители вывозят детей. Эта тенденция продолжается или отток воспитанников немного приостановился?

– Ну смотрите, если есть возможность играть в Европе или Канаде – то надо ехать и играть.

Идет война, есть сложности, но наша задача как хоккейной школы – привлекать как можно больше детей. Например, Сокол это очень неплохо делает. У нас полные группы, у нас переполненный набор, много деток, которые хотят играть в хоккей.

В Соколе набраны все звенья. В первой команде, в молодежной, 2010-й год рождения, 2011-й, 2012-й, 2013-й, 2014-й. И по всей Украине только Сокол имеет группы 2012-го и 2014 года рождения.

Есть и 2015-й, 2016-й. В прошлом году завершился набор в 2017-й год рождения. Сейчас набираем по 2018-му. В каждой группе по 25–30 детей. В некоторых еще больше. Многие хотят заниматься.

К сожалению, осталась проблема, которая была еще с 1990-х годов, – не хватает льда. Многие дети и фигурным катанием занимаются. На спорткомплексе АТЭК на Чистяковской 20 мы приняли к себе фигуристов – и туда тоже набор идет, дети идут. А дополнительных площадок со льдом нет.

Слава Богу, школа работает. Детки занимаются. И когда приходит время: играть здесь или ехать в Европу, то они тогда уже сами или с родителями решают.

Молодежка Сокола в прошлом году стала чемпионом Украины. Сейчас пять–шесть 16-17-летних ребят перешли в первую команду. Мы очень довольны.

– У вас на Фейсбуке вы разместили видео с тренировки, и один ваш знакомый написал, что из-за тумана сложно заниматься. Вы написали: "Ну если ты профинансируешь 3 млн, то мы исправим". О чем именно шла речь?

– Смотрите, у нас коммунальная школа. Город предоставляет все необходимое для игры в хоккей. Город оплачивает аренду льда, но просто этого льда не хватает, форму закупает.

Тот комментарий, о котором вы упомянули. Там вопрос в том, что уже много лет на "АТЕКе" нет вытяжки–осушителя. На сегодняшний день она стоит где-то плюс-минус 3 млн гривен.

Сейчас мы занимаемся развитием парахоккея. Нас посетила директор Юлия Хан, говорила, чтобы мы выходили на тендер и руководство КГГА закупит нам эту вытяжку, чтобы не было этого тумана постоянного. Потому что и лед плохой от этого тумана, и дышать сложно. Поэтому нам обещали, что вскоре все будет окей, нам купят ее и поставят.

facebook.com/konstantin.simcuk

– Недавно в Киеве прошел турнир по следж-хоккею. Как удалось организовать этот турнир, где удалось взять специальную экипировку?

– Началось все с того, что два года назад была зарегистрирована Федерация парахоккея Украины. Федерация и наша школа нашла спонсоров и закупили все оборудование: Например, сани в Норвегии купили по 400 евро. Кто-то из спонсоров помогал, много купил и президент Федерации Дмитрий Смулянский.

И мы начали собирать ребят. У нас есть такой амбассадор спортсмен-ветеран Виктор Дикий. Он и в баскетбол играет, и на лыжах. До войны играл немного в хоккей как любитель. Ему очень зашло, ему нравится, он сейчас и капитан команды.

Потом начали потихоньку собирать еще ребят. Я ездил по реабилитационным центрам. Некоторые к нам ездят из Ирпеня, кто-то из Бучи. Нам помогает реабилитационный центр, который там находится, где ребята лечатся.

Вот так у нас постоянно 10-15 человек тренируется. Сани у нас есть, форму закупаем. Нам помогает департамент молодежи и спорта, директор Юлия Хан. Вот так потихоньку и все работает.

– Представьте, что нужно собрать символическую сборную Украины во времена независимости. Кого вы назвали бы?

– Ну начнем с вратаря – Юрий Шундров. В защите Валерий Ширяев и Сергей Климентьев.

Из нападающих в центре Вадим Шахрайчук. Ну и не могу не отметить Дмитрия Христича. Все-таки, он за сборную приезжал играть, никогда не отказывался. Поэтому Шахрайчук–Христич из центральных. Не могу одного выделить.

Краиние, то это Виталий Литвиненко. И левый крайний... Дайте подумать. Надо того, кто ездил и играл за сборную. Так сразу и не вспомню.

– Ну и напоследок. Александр Матвийчук – легенда украинского хоккея. Как сейчас он?

– Сейчас Саше сделали операцию. Несколько дней назад общался с его женой, Анной. С Сашей разговаривал. Говорил с ним и до операции.

Ему сделали тяжелую операцию. Почти десять часов она шла. Он сейчас дома – проходит реабилитацию, ездит в госпиталь.

Мозг целый, сердце в норме, ноги-руки целы. К сожалению, те ребята с кем он был, то случаи гораздо у них хуже.

Мы с ним дружим уже много лет, поэтому я могу ему такое сказать, я подбодрил его, что лицо восстановят и будешь красавчиком.

Он выбирается из проблем. Думаю, скоро приступит к новым вызовам в жизни. Саша – настоящий боец, справится со всеми вызовами.