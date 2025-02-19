Определился победитель Лиги чемпионов сезона-2024/25

Состоялся финальный матч хоккейной Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Швейцарский Цюрих переиграл шведский Ферьестад со счетом 2:1.

Дублем в составе триумфаторов отметился Свен Андриетто. За шведов отличился Пер Ослунд.

Еще одним героем Цюриха можно назвать голкипера Шимона Грубеца. Опытный чешский вратарь парировал 31 бросок из 32.

Лига чемпионов - хоккей

Финал, 18 февраля

Цюрих – Ферьестад 2:1 (1:0, 1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Андриетто (17:48), 2:0 – Андриетто (32:33), 2:1 – Ослунд (51:05)

Цюрих Лайонс был основан еще в 1930 году. Команда 10 раз становилась чемпионом Швейцарии, трижды триумфовала в Кубке Швейцарии и дважды выигрывала Континентальный кубок.

Хоккейная Лига чемпионов стартовала в сезоне-2014/15. За это время титул получали Лулео, Фрелунда (4 раза), Ювяскуля, Регле, Таппара и Женева-Серветт. Сезон 2019/20 не был доигран из-за пандемии COVID-19.