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Голкипер Кременчуга установил историческое достижение в финальной серии чемпионата Украины

Олександр Булава — 29 марта 2025, 14:25
Голкипер Кременчуга установил историческое достижение в финальной серии чемпионата Украины
Едуард Захарченко
ФХУ

Голкипер Кременчуга Эдуард Захарченко стал первым в истории чемпионатов Украины вратарем, который отметился заброшенной шайбой.

Об этом сообщает ФХУ.

Во время второго матча финальной серии с Киев Кэпиталз вратарь Кременчуга Эдуард Захарченко оформил четвертую шайбу своей команды в ворота соперников. Это первая вратарская шайба в истории чемпионата Украины.

Сейчас счет в серии ничейный - 1:1. В дальнейшем два матча будут сыграны в Кременчуге. Третья встреча команд состоится 31 марта.

Напомним, в первом поединке противостояния столичный коллектив вырвал победу над соперником, забросив победную шайбу в овертайме.

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