После перерыва в шесть лет молодые хоккеисты из Канады и России впервые сыграют в рамках CHL (Canadian Hockey League) – ведущей молодежной хоккейной лиги Канады, где соревнуются игроки до 20 лет.

Об этом сообщает rg.org.

Серия матчей между Канадой и Россией в рамках CHL проводилась ежегодно с 2003 года. Последний раз такие поединки были сыграны в 2019 году.

В 2020 и 2021 годах серию отменили из-за пандемии COVID-19, а с 2022 года она не проводилась из-за вторжения России в Украину.

Впрочем, организаторы решили снова провести встречу канадских и российских хоккеистов. Матчи состоятся в Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня.

Сообщается, что команды будут проводить ежедневные тренировки и сыграют по четыре матча в течение четырех дней.

Участники турнира – игроки 2008-2010 годов рождения, которые смогут участвовать в драфте НХЛ (Национальной хоккейной лиги – сильнейшей профессиональной лиги в мире) через два-три года. Свое присутствие на соревнованиях подтвердили скауты всех 32 команд НХЛ.

Последний раз канадские хоккеисты играли с россиянами на так называемом "Кубке Первого канала" 15 декабря 2021 года, тогда "Кленовые листья" потерпели поражение со счетом 3:4. Однако в том поединке команда Канады не имела ни одного игрока из НХЛ.

Последний официальный матч между сборными Канады и России состоялся 3 июня 2021 года в четвертьфинале чемпионата мира. Канада, которая в итоге выиграла турнир, одолела команду ОКР (Олимпийский комитет России) в овертайме (2:1).

Ранее сообщалось, что легенда мирового хоккея Доминик Гашек разочарован решением государственного секретаря США Марко Рубио поздравить россиян с днем России.