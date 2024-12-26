Одесский Шторм разгромил столичную Крыжинку в матче 16 тура чемпионата Украины

В четверг, 26 декабря, состоялся матч чемпионата Украины по хоккею, в котором Шторм разгромил неудачника текущего сезона – столичную Крыжинку.

Встреча завершилась со счётом 7:1.

После этой победы одесситы закрепились на третьем месте в турнирной таблице. Крыжинка же до сих пор остается без побед и идет на последнем месте.

Чемпионат Украины по хоккею

26 декабря

Льдинка – Шторм 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 10:26 Алексюк, 2:0 – 15:49 Куцевич, 0:3 – 22:11 Скороход, 0:4 – 30:22 Стецюра, 1:4 – 44:00 ?, 1:5 – 46:00 ?, 1:6 – 47:00 ?, 1:7 – 53 ?

Напомним, вчера, 25 декабря, Сокол в серии буллитов вырвал побед у над Штормом.