Кременчуг в непростом матче одолел херсонский Днепр в чемпионате Украины

В субботу, 1 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею, в котором Кременчуг одолел херсонский Днепр.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

После этой победы Кременчуг набрал 33 балла, однако остался на 4-м месте в турнирной таблице, отставая от одесского Шторма, идущего 3-м, на 9 очков.

Днепр (12 очков) идет предпоследним.

Чемпионат Украины по хоккею

Регулярный чемпионат, 1 февраля

Днепр – Кременчуг 2:3 (1:1, 0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 6:51 Жовтяк, 1:1 – 18:22 Абаджян, 1:2 – 26:30 Абдулаев, 1:3 – 41:52 Лялька, 2:3 - 51

Напомним, вчера, 31 января, киевский Сокол обыграл Крижинку в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.