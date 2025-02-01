Кременчуг в непростом матче одолел херсонский Днепр в чемпионате Украины
ФХУ
В субботу, 1 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею, в котором Кременчуг одолел херсонский Днепр.
Встреча завершилась со счетом 3:2.
После этой победы Кременчуг набрал 33 балла, однако остался на 4-м месте в турнирной таблице, отставая от одесского Шторма, идущего 3-м, на 9 очков.
Днепр (12 очков) идет предпоследним.
Чемпионат Украины по хоккею
Регулярный чемпионат, 1 февраля
Днепр – Кременчуг 2:3 (1:1, 0:1, 0:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 6:51 Жовтяк, 1:1 – 18:22 Абаджян, 1:2 – 26:30 Абдулаев, 1:3 – 41:52 Лялька, 2:3 - 51
Напомним, вчера, 31 января, киевский Сокол обыграл Крижинку в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.