Столичный Сокол разгромил херсонский Днепр в чемпионате Украины
В субботу, 25 января, состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею, в котором Сокол уверенно победил херсонский Днепр.
Встреча завершилась со счетом 6:0.
Херсонцы неплохо держались первый период, пропустив лишь одну шайбу, впрочем, начиная со второй 20-ти минутке Сокол все же довел дело до разгрома.
После этой победы чемпион Украины набрал 42 балла и почти вплотную приблизился к лидеру первенства – Киев Кэпиталз, в активе которых 44 очка. Оба коллектива провели по 18 матчей.
Днепр же остался предпоследним с 12 баллами.
Чемпионат Украины по хоккею
Регулярный чемпионат, 25 января
Сокол – Днепр 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)
Напомним, вчера, 24 января, Сокол в столичном дерби разгромил Крыжинку, которая до сих пор не набрала ни одного очка в чемпионате.