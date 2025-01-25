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Столичный Сокол разгромил херсонский Днепр в чемпионате Украины

Олексій Мурзак — 25 января 2025, 20:13
Столичный Сокол разгромил херсонский Днепр в чемпионате Украины
ХК Сокіл

В субботу, 25 января, состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею, в котором Сокол уверенно победил херсонский Днепр.

Встреча завершилась со счетом 6:0.

Херсонцы неплохо держались первый период, пропустив лишь одну шайбу, впрочем, начиная со второй 20-ти минутке Сокол все же довел дело до разгрома.

После этой победы чемпион Украины набрал 42 балла и почти вплотную приблизился к лидеру первенства – Киев Кэпиталз, в активе которых 44 очка. Оба коллектива провели по 18 матчей.

Днепр же остался предпоследним с 12 баллами.

Чемпионат Украины по хоккею
Регулярный чемпионат, 25 января

Сокол  Днепр 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Напомним, вчера, 24 января, Сокол в столичном дерби разгромил Крыжинку, которая до сих пор не набрала ни одного очка в чемпионате.

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