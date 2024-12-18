Днепр разгромил Крыжинку в матче чемпионата Украины

В среду, 18 декабря, состоялся матч чемпионата Украины по хоккею между херсонским Днепром и киевской Крыжинкою.

Игра завершилась со счетом 8:2 в пользу Днепра.

Первый период завершился вничью 1:1. Во втором более опытные хоккеисты Днепра все же сделали себе приличный гандикап, позволивший в третьей двадцатиминутке спокойно контролировать ход игры.

Чемпионат Украины по хоккею

18 декабря

Крыжинка – Днепр 2:8 (1:1, 0:5, 1:2)

Голы: 10:19 Осадчий (Николаенко) – 0:1, 17:06 Шевченко – 1:1, 22:32 Пономарев – 1:2, 23:34 Кленов (Николаенко) – 1:3, 24:05 Мурин (Деркач) ) – 1:4, 25:20 Деркач (Жовтяк) – 1:5, 34:05 Халин (Жовтяк) – 1:6, 40:49 Журенко – 1:7, 47:47 Буняк – 2:7, 59:10 Осадчий – 2:8

До этого матча у херсонского клуба была только 1 победа за 11 поединков – именно над столичным клубом. Крыжинка к этой игре потерпела поражение во всех 9 встречах.

Теперь у Днепра 6 очков за 12 матчей. Льдинка продолжает идти последней без набранных баллов. Лидером чемпионата является Сокол – действующий чемпион имеет 28 баллов за 12 матчей, опережая Киев Кепиталз на 2 пункта.