Метка легендарного чеха: 45-й год подряд в финале Кубка Стэнли будет играть одноклубник Ягра

Благодаря выходу в финал Кубка Стэнли Флориды Пантерз продолжилась уникальная серия. Уже 45-й год подряд в финале будет играть хоккеист, который в течение карьеры выступал вместе с Яромиром Ягром.

Об этом сообщает статистический аккаунт в соцсети "Х" Big Head Hockey.

Последние три года эту роль берет на себя капитан "Пантер" финн Александр Барков.

Кто-то считает, что это "благословение Ягра" прервалось еще в 2022 году. Тогда в составе финалистов не было игроков, игравших с легендарным форвардом в одной команде НХЛ, но Тампу-Бэй представлял Ондржей Палат, с которым Яромир был в составе сборной Чехии на Олимпийских играх.

Former teammates of Jaromir Jagr have made the Stanley Cup Final in:



1980: Brian Trottier

1981: Brian Trottier

1982: Brian Trottier

1983: Brian Trottier

1984: Mark Messier

1985: Mark Messier

1986: Joe Mullen

1987: Mark Messier

1988: Mark Messier

1989: Jiri Hridina

1990: Mark… pic.twitter.com/C9sOUuiQx9 — Big Head Hockey (@BigHeadHcky) May 29, 2025

Ягр – воспитанник Кладно. Играл за этот клуб пока в 1991 году не переехал в Питтсбург. В НХЛ также выступал за Вашингтон, Рейнджерс, Филадельфию, Даллас, Бостон, Нью-Джерси и Флориду.

Чех дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ провел 1733 игры, забросил 766 шайб и отдал 1155 ассистов. Пять раз (1995, 1998, 1999, 1999, 2000, 2001) получал награду Арт Росс Трофи, которая достается лучшему игроку сезона по системе "гол + пас".

В 2011 году он стал владельцем Кладно, в котором начал свою карьеру еще в конце 80-х годов. В 2017 году Яромир снова начал выступать за эту команду. В конце января легендарный хоккеист продал 80% акций бизнесмену Томашу Драстилу.