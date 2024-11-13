Доходы Касая от гандбола не могли покрыть и 10% расходов на покупку недвижимости в Дубае

Стала известна зарплата племянника нардепа Касая в Моторе – его семья приобрела недвижимость в Дубае на $1 млн.

На днях в украинских медиа вышло расследование о семье народного депутата "Слуги народа" из оборонного комитета Геннадия Касая, чья семья в 2022-2023 годах приобрела четыре квартиры в Дубае на сумму 37 миллионов гривен по курсу на момент покупки.

Три из четырех квартир купил племянник нардепа, экс-игрок запорожского Мотора и сборной Украины по гандболу Александр Касай.

Отметим, что эту недвижимость Александр приобрел в тот период, когда семья нардепа попала в громкий скандал с поставками из Турции курток для армии по завышенным ценам.

Именно Александр Касай, которому в то время исполнилось 25 лет, был одним из владельцев турецкой компании Vector avia, которая продала для ВСУ куртки за 30 млн долларов.

Чемпион решил разобраться, мог ли Александр Касай, несколько лет выступавший за Мотор, благодаря своим заработкам в гандболе приобрести три квартиры в Дубае стоимостью 768 тысяч долларов.

За Мотор Касай-младший выступал в течение 5 сезонов, но не был игроком основы. Контракт с Мотором Александр подписал, кстати, когда директором спортклуба был его родной дядя, а сейчас народный депутат Геннадий Касай.

По данным Чемпиона, первое время Александр получал в Моторе несколько сотен долларов в месяц. Затем Касай-младший стал лидером второй команды Мотора.

Места в основном составе первой команды у Александра не было, потому что на его позиции выступал более качественный игрок, капитан Мотора и сборной Украины Захар Денисов.

Когда началось полномасштабное вторжение России, бюджет Мотора был значительно сокращен. Кстати, в расследовании есть небольшая ошибка в отношении Александра – он не закончил играть в гандбол в 2023 году. Касай продолжил свои выступления.

С Мотора он перешел в латвийский клуб Огре. Затем в литовский Пено Жвайгждес. Но это полулюбительский уровень – игроки в этих первенствах обычно зарабатывают до 700 евро в месяц. Так что доходы Александра от гандбола, по нашим подсчетам, составили до 65 тысяч долларов за его спортивную карьеру. То есть не могли покрыть и 10 процентов расходов на покупку недвижимости в Дубае.

Что же касается его способностей в бизнесе, то пусть лучше профильные медиа ответят, за счет чего формировались бизнес-успехи Александра. Благодаря родственным связям с дядей и папой, или же действительно у Касай-младшего гениальные бизнес-навыки, благодаря которым уже в 25 лет он сумел стать состоятельным человеком, параллельно играя "фул-тайм" за профессиональную гандбольную команду.

Максим Розенко, Чемпион

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