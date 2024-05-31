Мотор разгромил Донбасс и выиграл Кубок Украины

Запорожский Мотор одержал разгромную победу над Донбассом, представляющим Донецкую область, в финале состоявшегося в Буче Кубка Украины по гандболу.

Уже после первой половины у запорожского клуба было значительное преимущество над соперником (28:11), которое удалось удержать и приумножить. Итоговый счет встречи 47:25 в пользу Мотора.

Отметим, что запорожцы второй год подряд завоевывают этот трофей. Мотор является самым титулованным клубом в истории соревнования (10 титулов).

Накануне в поединке за бронзовые награды Одесса оказалась сильнее киевского СКА-ШВСМ. Одесситы после уверенной первой половины (19:14) закрепили свое преимущество и одержали победу со счетом 38:27.