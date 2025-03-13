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Снова минимальное поражение: сборная Украины проиграла Косово в матче отбора на ЧЕ

Руслан Травкін — 13 марта 2025, 22:59
Снова минимальное поражение: сборная Украины проиграла Косово в матче отбора на ЧЕ
Федерація гандболу України

Завершился матч квалификации на чемпионат Европы по гандболу между сборными Украины и Косова.

Украинская команда потерпела поражение со счетом 30:31.

Первый тайм "сине-желтые" проиграли – 12:16. Во второй половине игры украинцы прибавили, что позволило вернуть интригу. К сожалению, победить не получилось.

Гандбол – квалификация на чемпионат Европы 2026 года
3 тур, 13 марта

Косово – Украина 31:30 (16:12)

16 марта состоится второй матч между командами. Тем не менее, домашняя игра сборной Украины состоится в литовском городе Клайпеда на "Svyturio Arena". Начало – в 18:00 по Киеву.

Напомним, для сборной Украины это второе поражение в матчах отбора. Сначала "сине-желтые" уступила сборной Нидерландов в первом туре (39:40), а во втором одержала победу над Фарерскими островами (35:32).

Пока украинцы идут последними, имея 2 очка. Лидирует сборная Нидерландов – 5 очков. Косово и Фарерские острова имеют по 4 балла.

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