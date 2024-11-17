Галичанка во второй раз подряд обыграла Карабах в Европейском кубке

Украинский гандбольный клуб Галичанка обыграл Карабах в ответном матче третьего раунда женского Европейского кубка. Сегодня, 17 ноября, украинки одолели своего азербайджанского соперника со счетом 34:19.

Европейский кубок по гандболу-2024/25, женщины

3 раунд (1/16 финала), ответный матч. 17 ноября

Карабах – Галичанка – 19:34 (6:14, 13:20)

В субботу, 16 ноября, в первом матче Галичанка также уверенно обыграла Карабах - 33:20. В октябре во втором раунде украинки одержали две победы над другим азербайджанским клубом, Азерйолом – 36:22 и 32:16.

Победы над Карабахом позволили Галичанке выйти в первый раунд основной сетки Европейского кубка – 1/8 финала. Матчи этой стадии пройдут уже в 2025 году.

Лучший результат Галичанки в Европейском кубке – полуфинал в сезонах 2013/14, 2014/15 и 2021/22.