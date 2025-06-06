Галичанка стала обладателем Кубка Украины, переиграв в финале Карпаты

Женский гандбольный клуб Галичанка стал обладателем Кубка Украины сезона 2024/25.

В финале львовский коллектив со счетом 34:24 переиграл ужгородские Карпаты.

Первая половина поединка прошла в равной борьбе, команды ушли на перерыв при равном счете 15:15. Впрочем, во втором тайме Галичанка добавила и смогла в итоге нарастить отрыв в 10 голов.

В то же время в матче за 3-е место Реал Николаев со счетом 20:30 уступил столичному Спартаку.

Кубок Украины по гандболу

Женщины, 6 июня

Финал Финал

Карпаты (Ужгород) – Галичанка (Львов) 24:34 (15:15)

Матч за 3-е место

Реал (Николаев) – Спартак (Киев) 20:30 (7:16)

Напомним, в июне в Будапеште состоялись решающие матчи Финала четырех женской гандбольной Лиги чемпионов.