Галичанка стала обладателем Кубка Украины, переиграв в финале Карпаты
ФГУ
Женский гандбольный клуб Галичанка стал обладателем Кубка Украины сезона 2024/25.
В финале львовский коллектив со счетом 34:24 переиграл ужгородские Карпаты.
Первая половина поединка прошла в равной борьбе, команды ушли на перерыв при равном счете 15:15. Впрочем, во втором тайме Галичанка добавила и смогла в итоге нарастить отрыв в 10 голов.
В то же время в матче за 3-е место Реал Николаев со счетом 20:30 уступил столичному Спартаку.
Кубок Украины по гандболу
Женщины, 6 июня
Финал Финал
Карпаты (Ужгород) – Галичанка (Львов) 24:34 (15:15)
Матч за 3-е место
Реал (Николаев) – Спартак (Киев) 20:30 (7:16)
Напомним, в июне в Будапеште состоялись решающие матчи Финала четырех женской гандбольной Лиги чемпионов.