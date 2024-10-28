Мотор установил рекорд результативности в еврокубках

В воскресенье, 27 октября, запорожский Мотор прошел первого соперника в рамках Кубка Европы – третьего по силе еврокубка.

После выездной победы (32:26) над клубом Эш из Люксембурга моторовцы закрепили успех на условно домашнем паркете в словацком Михаловце – 46:29.

Интересно, что подопечные Николая Степанца установили рекорд результативности в еврокубковой истории, которая берет свое начало с 2009 года.

Ранее отметки в 40 и более заброшенных мячей удавалось достичь дважды: в 2011 году против косовской Пехи (44) и в 2013 против боснийского Бораца (40).