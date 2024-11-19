Виктория Оноприенко: "Мой отец защищает Украину на фронте, а я борюсь за нее на спортивных аренах"

У каждой победы есть своя неповторимая история. Для украинки Виктории Оноприенко, которая является одной из самых ярких звезд в мире художественной гимнастики, путь к медалям и титулам на международной арене неразрывно связан с болезненной реальностью войны. Невероятно хрупкая, но с несокрушимым внутренним стержнем, Виктория прошла через тяжелые моральные испытания последних лет, ведь ее отец Максим Анатольевич Оноприенко с первых дней войны защищает Украину на фронте.

Как известно, именно Виктория Оноприенко получила единственную для украинских "художниц" олимпийскую лицензию этого года. А ее тернистый путь, устланный как розами, так и шпичками разного типа, настолько поразил Международный олимпийский комитет, что о нем был снят документальный фильм как об образце устойчивости на пути к Олимпиаде-2024. Ее лицо стало одним из символов украинской войны в мировом спорте: она посвящает свои награды украинским воинам и без устали напоминает миру о боли своего народа.

Однако, как это ни парадоксально, а, несмотря на все ее спортивные достижения и мировое признание, на Олимпиаду Виктория... не попала.

Почему? Ответ на этот вопрос спортсменка дала в своем достаточно откровенном интервью, в котором, кроме того, рассказала и о первых шагах в гимнастике, о радости победы и горечи поражения, о войне и своем отце на ней.

Виктория Оноприенко

О первых шагах в гимнастике

– Виктория, вы росли в спортивной семье: отец в прошлом занимался фехтованием, а мать – легкой атлетикой. Как вышло, что вы выбрали именно художественную гимнастику?

– Да, действительно разминуться со спортом шансов у меня не было (улыбается – прим.). Когда мне исполнилось три года, родители привели меня в секцию фигурного катания. Однако там не сложилось, потому что из-за постоянного холода на катке я начала болеть.

Судьба же как спортсменки определилась в столичном Дворце спорта, куда мы как-то пришли с мамой Лилией Викторовной и отцом Максимом Анатольевичем посмотреть соревнования "художниц" на Кубок Дерюгиных. Я была очарована и буквально глаз не могла оторвать от выступлений гимнасток. А когда на ковер вышла Анна Бессонова и я увидела известный на весь мир ее номер с алой лентой, то влюбилась в этот вид спорта, что называется, с первого взгляда и навсегда.

– В чем заключается поддержка ваших родителей-спортсменов?

– Во всех моих спортивных победах есть и их доля. Моя семья – это моя главная опора. К примеру, папа с детства учил дисциплине. Пока мои подруги-ровесницы наслаждались каникулами, мы с ним бегали кроссы и занимались физическими упражнениями. Но он умел так интересно организовать все, что эти тренировки были для меня в радость. Благодаря отцу я с детства поняла, что такое профессиональный спорт начала внимательно следить за национальными и международными соревнованиями. Именно тогда я задалась целью попасть в сборную Украины по художественной гимнастике и представлять нашу страну на международной арене.

Виктория Оноприенко с родителями

Помню, как накануне первых в моей жизни соревнований родители вместе пришивали пайетки на мой костюм. Камешки тогда еще не были в тренде (смеется – прим.). Так вот, не знаю, как папе это удалось, но он пришил пайетки даже лучше мамы.

Мама с самого моего детства всегда рядом со мной. Она – словно тот ангел-хранитель – помогает незаметно, ненавязчиво, корректно и одновременно всегда уместно и эффективно. В самые трудные мгновения, вызванные переживаниями за отца, который воюет сейчас на фронте, когда отчаяние и тревога морально обессиливают и опустошают, именно она всегда находит правильные слова, чтобы вернуть нам обоим и силы, и мотивацию, и веру.

– Я заметила, что почти во всех сюжетах и фильмах, в которых рассказывается о вас, ваша мама держит на руках маленькую симпатичную собачку, которая, кажется, тоже довольно эмоционально болеет за вас на соревнованиях. Любимый член семьи?

– Да, это моя пушистая, четырехлапая поддержка. Как и большинство детей, я с детства мечтала иметь собачку, но так случилось, что эта мечта осуществилась только сейчас. Когда началось полномасштабное вторжение, мы с мамой и моей крестной были в Ужгороде. Мама видела, в каком угнетенном моральном и психологическом состоянии я тогда находилась, готовясь к первым своим соревнованиям после начала полномасштабной войны — Кубка мира в Болгарии. И тогда мама сделала мне подарок, о котором я мечтала всю жизнь. Она подарила мне волшебного щенка. Этот сюрприз был настолько неожиданным и настолько трогательным, что я в тот момент просто расплакалась от счастья.

Собачку по паспорту зовут Лия, но мы зовем ее Люся. И знаете, у нее тоже боевой, спортивный характер: если Люся чего-то очень хочет, то обязательно добивается своего. Как я!

Виктория Оноприенко

О первых неделях войны и отъезде отца на фронт

– Виктория, вспомните, пожалуйста, первые недели после начала полномасштабной войны. Как вы их пережили, где находились в тот момент?

– Не думаю, что когда-нибудь смогу забыть первый день войны. В четыре утра позвонила моя крестная и сказала, что началось полномасштабное вторжение. В тот момент я испытала страх и полное непонимание – как такое возможно? Как в 21 веке могут бомбить Киев? Мы включили телевизор, и первые кадры, которые увидели, были из Харькова, который тоже уже подвергался обстрелам. В панике мы начали собирать "тревожный чемодан" – самые необходимые вещи. К счастью, у нас были некоторые запасы пищи и воды, но этого хватило ненадолго.

Взрывы вокруг Киева раздавались чуть ли не каждый час, и тогда мы вместе с соседями поняли, что нужно искать укрытие. Спустились в подвал нашего дома. Он был в ужасном состоянии: старый, холодный, захламленный...

Но он нас спасал. Почти неделю провели в этом подвале практически не выходя оттуда. Когда все же решились подышать свежим воздухом, столкнулись с другим ужасом – прямо над нами в небе с оглушительным звуковым сопровождением летела ракета. Кто-то из присутствующих, помню, произнес тогда: "То – на Гостомель". Это было так жутко, что ноги подкашивались…

Папа с первых дней говорил, что присоединится к рядам терробороны, но мы с мамой его умоляли еще побыть с нами, потому что очень боялись остаться одни в такой ситуации. Вскоре нам сообщили, что сборная команда "художниц" будет эвакуирована в Ужгород. В день отъезда нас с родителями подвезли соседи, а оставшийся путь от нашего микрорайона Оболонь до пункта сбора гимнасток в центре Киева мы преодолели пешком.

Прощание с папой было очень тяжелым. Мы не знали, что будет дальше, что нас ждет. Дорога в Ужгород длилась трое суток: через комендантский час и бесконечные пробки. Я проплакала почти все это время. Даже сейчас, когда вспоминаю те дни, чувствую жгучую боль.

Виктория Оноприенко с родителями

– Виктория, как вы восприняли решение отца?

– Конечно, в голове бушевали мысли: как, зачем, почему он… Но я понимала, что отец не мог иначе. Это его выбор, его характер, его убеждения. И поступить по-другому он просто не смог бы. Я выросла в патриотической семье и с детства знала, что такое любовь к своей стране. Мой отец был убежден, что его обязанность – защитить нас: меня, маму, бабушку…

Сначала он находился в терробороне, а затем ушел на фронт. Когда в мае 2022 мы вернулись из Ужгорода в Киев, папа сделал невозможное – он приехал к нам на два дня. Он решил сделать нам сюрприз и не предупредил, что приедет. Так что встреча получилась чрезвычайно эмоциональной.

Это было истинное счастье. После стольких недель разлуки, постоянных волнений и переживаний просто увидеть его, обнять – это было такое счастье... В следующий раз увиделись только через девять долгих месяцев. Отец не всегда мог выходить на связь так часто, как нам бы всем хотелось. Так что каждое сообщение, каждый разговор был, как глоток воздуха. Камень из души всякий раз, когда узнавали, что жив, не ранен, что с ним все хорошо.

Виктория Оноприенко с родителями

О возвращении к тренировкам и соревнованиям, и о потерях на войне

– Как происходил процесс вашего возвращения к тренировкам? Что придавало вам силы, что мотивировало в этот период?

– Моя сила и мотивация – это мой отец и его собратья! Они, ежедневно рискуя своей жизнью, борются за то, чтобы мы могли просыпаться каждое утро и хотя бы чуть-чуть чувствовать вкус нормальной жизни. Вместе с тем признаюсь, что возвращаться к тренировкам было непросто. В первые недели войны я спрашивала себя, а зачем это мне теперь, когда столько боли вокруг. Но мама, как и всегда, находила нужные слова, чтобы развеять такие сомнения: "Это же просто неприлично – сложа руки, сидеть в отчаянии. Представь, если бы наши защитники поступили так же и сказали, что больше не могут. Что тогда было бы с нами, с нашей страной?" Эти слова возвращали меня к реальности, давали толчок.

Тренеры тоже поддерживали, помогали собраться психологически, найти силы двигаться дальше. Наш тренировочный график – с 9 утра до 19 вечера, но из-за постоянных тревог он превратился в испытания. Как только начинаем занятие, звучит сирена – бежим к бомбоубежищу. Были дни, когда тренировались всего несколько часов, что для нашего вида спорта слишком мало.

Но мысли о наших защитниках на передовой не дают останавливаться. И я хочу своим трудом на гимнастическом ковре, максимальной самоотдачей и успехами на соревнованиях отблагодарить их за предоставленную мне возможность делать это.

– В вашем тренировочном зале в Киеве висит большой плакат "Слава ВСУ!"…

– Это действительно очень поддерживает. Когда идет уже семь или восемь часов тренировок с перерывами в течение одного дня и усталость валит с ног, я смотрю на этот плакат и – о, чудо! – у меня появляются новые силы, открывается второе дыхание.

Виктория Оноприенко

– Знаю, что на войне, к сожалению, погибли ваши двоюродные брат и дядя, а также близкий друг семьи. Мои искренние соболезнования. Как вам удалось на фоне такой трагедии успешно выступить на чемпионате Европы?

– Сама не знаю, как. Это был один из самых трудных периодов в моей жизни. Близкий друг нашей семьи, собрат моего отца, Александр погиб 11 мая 2023 года. Я узнала об этом во время чемпионата континента. Трагическая весть прилетела почти перед выходом на ковер. Естественно, она сразу выбила землю из-под моих ног. Я не могла, да до сих пор не могу осознать, что Саши больше нет. Он был не просто другом нашей семьи, а, сказала бы, частицей ее сердца. А еще Саша – родственная нам душа, потому что, как и мы с мамой и папой, он тоже был спортсменом – профессиональным хоккеистом, чемпионом Украины.

Кроме того, эта трагедия подтвердила и мои худшие догадки: папа находился на самом горячем направлении, ведь они с Александром воевали вместе, бок о бок. Такое "открытие" прошлось по мне катком. Я чувствовала страх – безумный, всепоглощающий страх за родного человека. Страх, который нельзя заглушить. Теперь я понимаю: это то, что переживают абсолютно все близкие и родные военных – двадцать четыре часа в сутки. Я хочу, чтобы об этом знали все украинцы. Чтобы понимали ту цену, которую мы платим за свободу.

Тогда я приняла решение – ни в коем случае не отчаиваться, а бороться. Снова помогли мама, тренеры. Помогли вроде бы и простой, но абсолютно безапелляционной подсказкой – это мое выступление важно не только для меня, я должна победить, чтобы раздался гимн Украины и поднялся украинский флаг. Чтобы в очередной раз напомнить миру о нашей стране.

Если мой папа и его собратья находят в себе силы каждый день смотреть в глаза смерти во имя Победы Украины над врагом, то и я должна отдать всю себя ради победы спортивной. Я нашла в себе силы для этого. Нашла столько, что кроме золотой медали в индивидуальном зачете, завоевала еще и серебро в командном. К слову, эта моя золотая медаль стала первой для Украины в нашем виде спорта за последние 18 лет. Взойдя на пьедестал, я почувствовала невероятную радость и гордость за то, что смогла сделать это для отца, Александра, всех наших защитников, своей страны.

Виктория Оноприенко

Моя миссия в спорте – напоминать миру, что в Украине идет страшная война. Каждый день нас убивают, разрушают наши дома, города, нашу землю. Мы слышим ночные обстрелы, а с утра читаем новости, от которых сердца разрываются от боли.

Во время одного из таких обстрелов обломок ракеты упал прямо у дома родителей моего отца в Киеве. Чудом бабушка и дедушка остались невредимыми. Им, можно сказать, повезло, а вот их соседи потеряли свои дома.

А буквально на днях "шахед" упал совсем рядом с домом моей родной тети, у которой я ночевала всего за неделю до этого. Опять же у нас чудом обошлось без жертв и разрушений, а, например, рядом – в жилом доме, в общежитии, в корпусе университета, в офисном центре – были значительные повреждения.

Мир должен понимать, что, помогая Украине, он прежде всего помогает себе. Поэтому я использую любую возможность, чтобы напоминать об этой несправедливой и жестокой войне, которую развязала Россия. И даже это интервью для меня – один из способов донести правду до людей.

– Какова ваша позиция по участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях?

– Я считаю, что участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях абсолютно недопустимо. Как такое может быть, что они выходят на те же арены, что и мы, украинцы, после всего, что их страны сделали с нашим народом, с нашими городами и селами? Это неприемлемо на всех уровнях. Я не могу даже представить ситуации, где мы вместе в том же зале, на одном ковре, соревнуемся и словно "разделяем" спортивные достижения. Ведь их страны продолжают убивать наших людей, уничтожать наши города.

Виктория Оноприенко

О патриотизме и благотворительности для ВСУ

– Есть ли в вашей спортивной карьере моменты, когда чувство патриотизма помогало вам преодолевать трудности или добиваться новых вершин?

– Да, любовь к стране всегда в моем сердце. Это чувство вдохновляет, окрыляет, придает силы даже в самые трудные моменты, когда кажется, что уже нет ресурса идти дальше. Украина дала мне все. Это земля, где я родилась, где начала свой спортивный путь, где выросла до тех вершин, о которых мечтала. Я всегда чувствую глубокую благодарность своей стране. И каждая спортивная победа для меня — возможность прославить Украину, донести до мира, кто мы и какие мы есть. Это мой способ отблагодарить ее за все, что она мне дала, и поддержать тех, кто сейчас стоит на защите наших домов.

– Виктория, вы неоднократно участвовали в благотворительных акциях и различных донатных акциях для нужд Вооруженных сил Украины. Знаю, что даже свой уникальный костюм, в котором выиграли золото на чемпионате Европы, передали на благотворительный аукцион…

– Этот костюм имеет для меня особое значение, ведь в нем я одержала немало весомых побед. А еще потому, что сшили его именно в период полномасштабного вторжения страны-террориста, и для меня он символизирует силу и несокрушимость. Именно в этом костюме кроме золота на чемпионате Европы я получила и лицензию на Олимпийские игры. Так что он буквально заряжен на победу.

И теперь мне очень приятно, что средства, собранные на аукционе, помогли закрыть сбор благотворительного фонда "Соломянские котики" для приобретения оборудования для хранения и переливания крови нашим защитникам и защитницам. Это моя маленькая благодарность военным за то, что они дают нам возможность жить, соревноваться и мечтать о победе. Я убеждена, что каждый должен делать все, что в его силах, чтобы помочь армии и приблизить победу.

Виктория Оноприенко

Об Олимпиаде-2024

– Виктория, не могу не обойти и такую тему. Ваше непопадание на Олимпиаду-2024, без преувеличения, стало одной из самых драматичных историй в прошлом олимпийском цикле. Несмотря на то, что именно вы добыли единственную для Украины лицензию на Игры в Париже, решением главного тренера сборной Ирины Дерюгиной на эти соревнования вместо вас поехала 16-летняя Таисия Онофрийчук. Дерюгина объяснила свое решение тем, что у вас травмы. Но позже на своей странице в Instagram вы четко ответили, что эти травмы не существенны, и что случались и более сложные, с которыми вы вполне достойно выступали. То есть, травмы не помешали бы вам бороться на Олимпиаде, и вы готовы были там выступать?

– Признаюсь честно, эта тема для меня все еще остается достаточно болезненной и острой, как кровоточащая рана. Пусть она немного заживет. Возможно, несколько позже я смогу ответить на все вопросы, связанные с этим решением.

О планах на будущее и мечты

– Расскажите, пожалуйста, чем сейчас живете, где учитесь?

– Учусь на тренера в Национальном университете физического воспитания и спорта. После шестнадцати лет в художественной гимнастике в качестве действующей спортсменки мое обожание этого вида спорта ни на йоту не убавилось. Так что я мечтаю стать тренером, чтобы делиться своим опытом и знаниями, воспитывать новое поколение спортсменов и помогать им достигать вершин. Хочу открыть собственную гимнастическую студию. А еще... реализовать давнюю мечту, которую мы когда-то задумали вместе с папой, – создать уютный семейный ресторан.

Да-да, кулинария – мое второе увлечение. Оно – от обоих моих бабушек, которые являются большими мастерами в этом деле, а одна из них даже работала профессиональным кондитером! Когда я приезжала к ним на каникулы или праздники, бабушки учили меня готовить, делились всеми своими кулинарными секретами. И теперь я умею готовить многое! Прежде всего, украинские блюда – борщ, вареники, голубцы, а еще – тортики и пирожные.

— Признайтесь, вы все это и едите или готовите?

— (Смеется) Раньше только готовила, угощала всю семью. Но теперь, признаюсь, могу и сама немного попробовать!

– Из чего сейчас складывается ваша спортивная жизнь?

– Недавно я участвовала в ежегодном гала-шоу "Euskalgym 2024" в Испании. Туда приглашают известных гимнасток со всего мира. Мое выступление было о моем непростом спортивном пути.

Виктория Оноприенко

– С этого можно предположить, что вы все-таки еще не приняли окончательного решения – оставлять ковер или продолжить свои выступления на нем?

– Пока я не могу дать окончательного ответа. После стольких лет в гимнастике трудно принять такое решение, это вызывает столько эмоций…

Но это не главное. Самая главная моя мечта сейчас – чтобы как можно скорее наступил мир. Чтобы Украина победила. Чтобы все наши защитники и защитницы вернулись в свои семьи. Чтобы мы могли радоваться каждому моменту жизни рядом с ними.

Досье

Виктория Оноприенко

Киевлянка, 21 год. Воспитанница Школы Дерюгиных. Первый тренер – Ольга Юрченко. Тренеры – Ирина Дерюгина. Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Серебряный призер командного турнира Евро-2018 среди юниорок, бронзовый призер чемпионата мира-2023 в упражнении с булавами, чемпионка Европы-2023 в упражнениях с обручем, а также вицечемпионка Европы-2023 в командных соревнованиях.

Двухкратная победительница этапов Кубка мира. Получила семь наград на уровне серии, включая две "бронзы" в сезоне-2024.

Участница Олимпийских игр-2020, где заняла десятое место в личном многоборье.

Юлия Семененко для Чемпиона

Ответственный редактор – Николай Дендак

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции