Еще один украинский гимнаст решил сменить гражданство

Украинский гимнаст Пантелей Колодий сменил гражданство – с 2026 года он будет представлять США

Об этом сообщил исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG).

Отмечается, что соответствующее изменение вступит в силу через год после принятия решения, то есть с мая 2026 года он будет выступать под флагом США.

Пантелей выступал за сборную Украины на ЧЕ и ЧМ, на Универсиаде и соревновался на Кубках мирового вызова.

В январе 2025 года появилась информация, что Колодий выступит на отборочном турнире на чемпионат США, где должен был представлять университет Стэнфорда, где он периодически тренировался после начала полномасштабного вторжения России в Украину, однако по регламенту соревнований принять участие в турнире могли только американские спортсмены.

Как известно, еще один украинский гимнаст Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение гражданства Хорватии.