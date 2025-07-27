Онфрийчук завоевала второе золото за день на Кубке мирового вызова

Украинка Таисия Онофрийчук завоевала второе золото за один день на последнем этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике текущего сезона в Клуж-Напоке, Румыния.

Онофрийчук, которая ранее победила в упражнениях с булавами и завоевала серебро в деле с мячами, добавила в свою коллекцию еще и победу в упражнениях с лентой.

Упражнения с лентой, результаты:

Таисия Онофрийчук (Украина) 29,050 Рин Киз (США) 28,050 Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) 27,650 Айбота Ертайкизы (Казахстан) 26,850 София Рафаэли (Италия) 26,850 Дарья Варфоломеев (Германия) 26,500 Джованна Сантос (Бразилия) 25,100 Амалия Лика (Румыния) 25,050

Также сборная Украины заняла 4 место в групповых упражнениях с 3 мячами и 2 обручами.

Групповые упражнения, результаты:

Испания 27,300 Польша 26,650 Италия 25,200 Украина 24,200 Финляндия 23,800 Израиль 22,450 Венгрия 21,800 Болгария 20,000

В субботу, 26 июля, Онофрийчук в Клуж-Напоке завоевала серебро в многоборье.