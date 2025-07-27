Онфрийчук завоевала второе золото за день на Кубке мирового вызова
Таїсія Онофрійчук
Українська федерація гімнастики
Украинка Таисия Онофрийчук завоевала второе золото за один день на последнем этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике текущего сезона в Клуж-Напоке, Румыния.
Онофрийчук, которая ранее победила в упражнениях с булавами и завоевала серебро в деле с мячами, добавила в свою коллекцию еще и победу в упражнениях с лентой.
Упражнения с лентой, результаты:
- Таисия Онофрийчук (Украина) 29,050
- Рин Киз (США) 28,050
- Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) 27,650
- Айбота Ертайкизы (Казахстан) 26,850
- София Рафаэли (Италия) 26,850
- Дарья Варфоломеев (Германия) 26,500
- Джованна Сантос (Бразилия) 25,100
- Амалия Лика (Румыния) 25,050
Также сборная Украины заняла 4 место в групповых упражнениях с 3 мячами и 2 обручами.
Групповые упражнения, результаты:
- Испания 27,300
- Польша 26,650
- Италия 25,200
- Украина 24,200
- Финляндия 23,800
- Израиль 22,450
- Венгрия 21,800
- Болгария 20,000
В субботу, 26 июля, Онофрийчук в Клуж-Напоке завоевала серебро в многоборье.