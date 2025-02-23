Чепурный выиграл два "серебра" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Назар Чепурный за один день соревнований выиграл сразу две серебряные медали первого этапа Кубка мира, который проходил в немецком Коттбусе.

Сначала проходили соревнования в опорном прыжке, за который 22-летний украинец получил от судей 14,216 балла. Этого хватило, чтобы стать серебряным призером, проиграв лишь представителю Армении Артуру Давтяну, который за свое выступление получил 14,900 балла.

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Затем Чепурный соревновался в финале Кубка мира на параллельных брусьях. Там Назар получил еще одну награду, также серебряную – с результатом 14,266 балла украинский гимнаст занял второе место. А победителем стал японец Кайто Сугимото, который опередил Чепурного всего на 0,034 балла.

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Стоит также отметить, что сегодня выступала еще и Диана Лобок, однако она не смогла побороться за медали. В соревнованиях на бревне она стала пятой (12,433), а в вольных упражнениях – лишь седьмой (11,066).

Напомним, что сегодня завершился чемпионат мира по биатлону, в котором выступали украинские спортсмены.

К сожалению, ни в женском масстарте, ни в мужском украинцам не повезло оказаться даже рядом с наградами.