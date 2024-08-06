Спорт не вне политики: немецкая министерша продемонстрировала навыки на батуте

Во время своего летнего турне по Северному Рейн-Вестфалию министерша иностранных дел Германии Аннелена Бербок продемонстрировала навыки в прыжках на батуте.

Немка выполнила несколько сальто назад и сальто с поворотом на 180 градусов. Член партии "Союз 90/Зеленые" посетила протезную мастерскую, которая находится на территории спортивного комплекса Байера в Леверкузене.

Во время визита министерша не только пообщалась с паралимпийцами и владельцем компании-производителя протезов, но и сменила пиджак на гимнастическую форму.

В сюжете немецкого издания Bild рассказали, что Бербок в юности занималась скачками на батуте, однако потом покинула спорт и сконцентрировалась уже на политической карьере.

Бербок выиграла бронзу на чемпионате Германии в 1999 году в дисциплине двойной минитрамп. Однако в ее кабинете в Федеральном министерстве иностранных дел стоит минибатут, которым она иногда пользуется.

Отметим, что в мае Аннелена Бербок посетила Киев и призвала укрепить ПВО Украины.

Напомним, что XVII летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 г. в столице Франции, Париже. Соревнования пройдут на площадках, которые сейчас используются на летних Олимпийских играх.