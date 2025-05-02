Онофрийчук получила еще две золотые награды на Европейском Кубке в Баку

Украинка Таисия Онофрийчук завоевала еще две золотые медали на Европейском Кубке в Баку по художественной гимнастике.

В упражнениях с булавами она набрала 28,300 баллов, опередив представительниц Италии и Болгарии. Ее землячка Полина Карика показала 5-й результат, набрав 26,750.

С лентой результат Таисии составил 28,450.

Отметим, что Онофрийчук и Карика с 1-м и 3-м результатом квалифицировались в кроссбатл.

Напомним, вчера, 1 мая, Онофрийчук завоевала золото в упражнениях с обручем, а также добыла бронзовую медаль в упражнениях с мячом.

Накануне в Баку состоялся этап Кубка мира, в котором 16-летняя грация не только одержала блестящую победу, но и поразила всех своей принципиальной позицией.