Ураган разгромил Харьков в невероятном матче с 18-ю голами в 8 туре Экстра-лиги

В субботу, 7 декабря, состоится три матча 8 тура украинской Экстра-лиги по футзалу.

Открывал игровой день поединок между Ивано-Франковским Ураганом и одним из аутсайдеров чемпионата МСК Харьков. Встреча завершилась с невероятным счетом 14:4 в пользу Урагана.

Клуб из Ивано-Франковска идет вторым с 17 баллами в активе, Харьков с одной победой за 8 матчей остался предпоследним (3 очка).

В еще одном матче Кардинал-Ровно проиграл Сухой Балке. Теперь у обоих клубов по 10 очков и 7-8 места соответственно.

Завершит программу дня матч между действующим чемпионом чемпионата Украины, ХИТ Киев, и командой, которая до сих пор не завоевала ни одного очка в турнирной таблице, in.IT Львов.

Чемпионат Украины – Экстра-лига

8 тур, 7 декабря

Ураган – МСК Харьков 14:4 (4:1)

Голы: 1:0 – 2 Запорожан, 1:1 – 5 Хахилев, 2:1 – 13 Терентьев, 3:1 – 15 Запорожан, 4:1 – 16 Дычук, 5:1 – 22 Запорожан, 5:2 – 24 Братенко , 5:3 – 28 Братенко, 6:3 –29 Савич, 7:3 – 31 Брытан, 8:3 – 32 Терентьев, 9:3 – 34 Масевич, 10:3 – 36 Приходько, 11:3 – 38 Ткачук, 12:3 – 38 Брытан, 13:3 – 30 Брытан, 13:4 – Хахилев , 14:4 – 40 Приходько

Кардинал-Ровно – Сухая Балка 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – 21 Сорокин, 1:1 – 24 Шеремет, 1:2 – 39 Бабилов

in.IT – ХИТ Киев 0:9 (0:4)

Голы: 0:1 – 11 Сирый, 0:2 – 12 Абакшин, 0:3 – 16 Чернявский, 0:4 – 17 Педяш, 0:5 – 32 Чернявский, 0:6 – 32 Жук, 0:7 – 34 Педяш , 0:8 – 34 Горпиныч, 0:9 – 35 Педяш

Турнирная таблица

Накануне игрок сборной Украины и футзальной Авроры Ростислав Семенченко стал лучшим игроком ноября в Экстра-лиге.