Капитан сборной Украины попал в символическую сборную тура сильнейшей лиги мира
Ігор Корсун (праворуч)
xota.es
Украинский защитник Осасуны Магна Игорь Корсун вошел в символическую сборную тура испанской Национальной лиги по футзалу.
Об этом сообщила Ассоциация футзала Украины.
Капитан национальной сборной Украины помог своему клубу одержать победу в матче против Бурелы. Корсун в этой встрече оформил дубль, установив окончательный счет 3:2
Отмечается, что Игорь стал первым украинцем, который попал в символическую сборную тура в сильнейшей лиге мира.
Ранее стало известно, что голкипер клуба Любарт Станислав Горник признан лучшим игроком Экстра-лиги в январе.