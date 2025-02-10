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Капитан сборной Украины попал в символическую сборную тура сильнейшей лиги мира

Олексій Мурзак — 10 февраля 2025, 14:52
Капитан сборной Украины попал в символическую сборную тура сильнейшей лиги мира
Ігор Корсун (праворуч)
xota.es

Украинский защитник Осасуны Магна Игорь Корсун вошел в символическую сборную тура испанской Национальной лиги по футзалу.

Об этом сообщила Ассоциация футзала Украины.

Капитан национальной сборной Украины помог своему клубу одержать победу в матче против Бурелы. Корсун в этой встрече оформил дубль, установив окончательный счет 3:2

Отмечается, что Игорь стал первым украинцем, который попал в символическую сборную тура в сильнейшей лиге мира.

Ранее стало известно, что голкипер клуба Любарт Станислав Горник признан лучшим игроком Экстра-лиги в январе.

футзал Ігор Корсун

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