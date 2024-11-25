Определились все участники 4-го раунда Кубка Украины

23-24 ноября состоялись ответные матчи третьего предварительного раунда Кубка Украины по футзалу.

Десна-Bellintech стала единственной командой, которой удалось сделать камбэк после поражения в первом поединке.

Кубок Украины-2024/25

Третий предварительный раунд, 23-24 ноября

Звездочкой обозначена команда, вышедшая в следующий раунд.

AM-Estate* – ZP Group 3:1 (общий счет – 9:5)

Партизан* – Технология Агромир СумГУ 7:1 (9:2)

Фурнтитура* – Urban 1:1 (1:1, 8:7 по пенальти)

Тайр Эксперт* – КИВС ЛГУФК in.IT-2 5:2 (15:5)

Helpix – Авалон* 3:10 (4:12)

Агромат – Десна-Bellintech* 3:7 (8:9)

Elixus-Химик-Танчик* – Кардинал-2-Авангард-ДЮСШ-4 2:2 (7:5)

Строитель* – МСК Харьков-2 5:0 (10:0, техническое поражение)

Матчи 4-го раунда Кубка Украины состоятся 7 и 21 декабря.

Отметим, что команды участницы Экстра-лиги по футзалу присоединятся на стадии 1/8 финала. По мнению нашего партнера лицензионного букмекера Favbet , фаворитом элитного дивизиона чемпионата Украины есть действующий чемпион, киевский ХИТ, на победу которого в турнире можно поставить с коэффициентом 1,58.

Также высокие шансы Ураган и Аврора оценивает их шанс на чемпионство в коэффициент 3,00 и 3,50 соответственно.

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