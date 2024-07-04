Киевский ХИТ узнал соперников в основном раунде футзальной Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов-2024/25 по футзалу.
Своих соперников узнал представитель Украины – киевский ХИТ.
Результаты жеребьевки основного раунда футзальной ЛЧ (Путь А)
Группа 1
Картахена (Испания)
Андерлехт (Бельгия)
ХИТ (Украина)
Рекорд Бельско-Бяла (Польша)
Группа 2
Брага (Португалия)
Олмисум (Хорватия)
Пльзень (Чехия)
Приштина (Косово)
Группа 3
Пальма (Испания)
Добовец (Словения)
Динамо (Хорватия)
Юнайтед Галац (Румыния)
Группа 4
Спортинг (Португалия)
Кайрат (Казахстан)
Голодаш (Венгрия)
Семей (Казахстан)
Напомним. в прошлом сезоне ХИТ занял второе место на групповом этапе основного раунда. В элитраунде команда Олега Лукьяненко до конца боролась за выход в финал четырех, но финишировала третьей в группе с Пальмой, Любавой и Олмисумом.