Киевский ХИТ узнал соперников в основном раунде футзальной Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов-2024/25 по футзалу.

Своих соперников узнал представитель Украины – киевский ХИТ.

Результаты жеребьевки основного раунда футзальной ЛЧ (Путь А)

Группа 1

Картахена (Испания)

Андерлехт (Бельгия)

ХИТ (Украина)

Рекорд Бельско-Бяла (Польша)

Группа 2

Брага (Португалия)

Олмисум (Хорватия)

Пльзень (Чехия)

Приштина (Косово)

Группа 3

Пальма (Испания)

Добовец (Словения)

Динамо (Хорватия)

Юнайтед Галац (Румыния)

Группа 4

Спортинг (Португалия)

Кайрат (Казахстан)

Голодаш (Венгрия)

Семей (Казахстан)

Напомним. в прошлом сезоне ХИТ занял второе место на групповом этапе основного раунда. В элитраунде команда Олега Лукьяненко до конца боролась за выход в финал четырех, но финишировала третьей в группе с Пальмой, Любавой и Олмисумом.