Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футзал

Стали известны пары 4-го этапа Кубка Украины

Ігор Чернявський — 29 ноября 2024, 04:00
Стали известны пары 4-го этапа Кубка Украины
Асоціація футзалу України

В Киеве, в Доме футбола состоялась жеребьевка 4-го предварительного этапа Кубка Украины-2024/25.

Об этом сообщила Ассоциация футзала Украины.

Пары 4-го предварительного этапа Кубка Украины

  • Партизан (Днепр) – Строитель (Лисичанск)
  • Фурнитура (Коломыя) – Десна-Bellintech (Киев)
  • Авалон (Бровары) – Тайр-Эксперт (Одесса)
  • Elixus-Химик-Танчик (Ровно) – AM-Estate (Днепр)

Базовые даты проведения матчей этой стадии – 7 и 21 декабря. Победители пар получат путевки в 1/8 финала, с которой в борьбу вступят команды Экстралиги.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины выиграл Ураган. В невероятном финале команда из Ивано-Франковска победила Аврору.

Кубок України з футзалу

Кубок України з футзалу

Определились все участники 4-го раунда Кубка Украины

Последние новости