Стали известны пары 4-го этапа Кубка Украины

В Киеве, в Доме футбола состоялась жеребьевка 4-го предварительного этапа Кубка Украины-2024/25.

Об этом сообщила Ассоциация футзала Украины.

Пары 4-го предварительного этапа Кубка Украины

Партизан (Днепр) – Строитель (Лисичанск)

Фурнитура (Коломыя) – Десна-Bellintech (Киев)

Авалон (Бровары) – Тайр-Эксперт (Одесса)

– Тайр-Эксперт (Одесса) Elixus-Химик-Танчик (Ровно) – AM-Estate (Днепр)

Базовые даты проведения матчей этой стадии – 7 и 21 декабря. Победители пар получат путевки в 1/8 финала, с которой в борьбу вступят команды Экстралиги.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины выиграл Ураган. В невероятном финале команда из Ивано-Франковска победила Аврору.