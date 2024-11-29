Стали известны пары 4-го этапа Кубка Украины
Асоціація футзалу України
В Киеве, в Доме футбола состоялась жеребьевка 4-го предварительного этапа Кубка Украины-2024/25.
Об этом сообщила Ассоциация футзала Украины.
Пары 4-го предварительного этапа Кубка Украины
- Партизан (Днепр) – Строитель (Лисичанск)
- Фурнитура (Коломыя) – Десна-Bellintech (Киев)
- Авалон (Бровары) – Тайр-Эксперт (Одесса)
- Elixus-Химик-Танчик (Ровно) – AM-Estate (Днепр)
Базовые даты проведения матчей этой стадии – 7 и 21 декабря. Победители пар получат путевки в 1/8 финала, с которой в борьбу вступят команды Экстралиги.
Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины выиграл Ураган. В невероятном финале команда из Ивано-Франковска победила Аврору.