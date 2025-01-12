Сокол результативной победой над Ураганом закрыл 11 тур Экстра-лиги

В воскресенье, 12 января, программу 11 тура Экстра-лиги Украины по футзалу закрывали Сокол и Ураган.

В первом тайме команды провели очень результативные 20 минут, забив шесть голов на двоих. Но именно хозяева площадки забили больше – 4:2.

После перерыва коллектив из Ивано-Франковска сократил отставание в счете, но это был его максимум на сегодня. А на последней минуте Сокол вернул себе преимущество в два гола. В итоге судья зафиксировал победу клуба из Хмельницкого со счетом 5:3.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

11 тур, 12 января

Сокол – Ураган 5:3 (4:2)

Голы: 0:1 – Богославский 2, 1:1 – Бабак 7, 1:2 – Приходько 7, 2:2 – Чижик 16, 3:2 – Зеленкевич 16, 4:2 – Первеев 18, 4:3 – Богославский 21 , 5:3 – Чижик 40.

Сокол закрепился на третьем месте таблицы, отставая от лидера чемпионата в лице Авроры на 7 очков.

Ураган с 17 баллами в свою очередь остался пятым, упустив возможность выйти на четвертое место.

Турнирная таблица

Напомним, что днем ранее прошли четыре матча украинской Экстра-лиги, в которых Аврора и ХИТ обменялись победами, захватывая лидерство чемпионата.