SkyUP в результативном матче обыграл МСК Харьков, Ураган победил in.IT Львов в 6 туре Экстра-лиги

Сегодня, 23 ноября, состоялось четыре матча шестого тура футзальной Экстра-лиги Украины.

Открывал игровой день поединок между SkyUP (Киев) и МСК Харьков. Матч завершился победой столичного клуба со счётом 9:4.

В первом тайме коллективы сразу же начали обмениваться точными ударами – на перерыв лидерами со счетом 4:3 ушли киевляне. Во втором тайме атака харьковчан уже не сверкала, забив всего раз, а вот SkyUP продолжил реализовывать свои моменты, что и позволило праздновать разгромную победу.

В других матчах Ураган победил in.IT Львов, сохранив за собой лидерство в чемпионате, а Кардинал едва не обыграл столичный ХИТ, который спасся за 20 секунд до конца встречи благодаря голу Александра Педяша. В тоже время Любарт проиграл свой очередной матч, разгромно уступив Авроре.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

23 ноября, 6 тур

SkyUP Киев – МСК Харьков – 9:4 (4:3)

Ураган – in.IT Львов 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 21 Масевич, 2:0 – 38 Дичук

Кардинал-Ровно – ХИТ Киев 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – 25 Журба, 1:1 – 29 Ломтик, 2:1 – 37 Басич, 2:2 – 40 Педяш

Любарт – Аврора 1:6 (1:3)

Голы: 0:1 – 8 Моспан, 0:2 – 8 Легендзевич, 1:2 – 16 Гладун, 1:3 – 19 Завернутый, 1:4 – 29 Сагайдачный, 1:5 – 30 Сагайдачный, 1:6 – 34 Моспан

Напомним, накануне в матче-открытии шестого раунда чемпионата Энергия оказалась сильнее Сухой Балки.