SkyUp разгромил Сокол и стал бронзовым призером Экстра-лиги

В воскресенье, 15 мая, состоялся четвертый матч бронзовой серии между SkyUp и Соколом.

"Авиаторы" одержали уверенную победу над хмельничанами и выиграли бронзовые медали Экстра-лиги.

Интрига поединка угасла еще после первого тайма, когда счет стал 3:0 усилиями Литвинова, Боба и Джонни.

Во второй половине встречи киевский коллектив спокойно довел дело до победы, еще дважды отличившись в воротах Сокола.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

Бронзовая серия, 4 матч

15 июня

SkyUp – Сокол 5:2 (3:0) – SkyUp виграв серію 3-1

Голы: 1:0 – Боб, 4, 2:0 – Литвинов, 14, 3:0 – Джони, 15, 4:0 – Лукас, 23, 4:1 – Шевченко, 32, 5:1 – Литвинов, 32

Для SkyUp эта медаль – первая в истории клуба, который был основан в 2020 году, а с 2021-го столичный коллектив получил профессиональный статус. В прошлом году киевляне проиграли бронзовую серию Урагану – 0:3.

Отметим, что сегодня также состоится четвертый матч золотой серии, в котором встретятся Аврора и ХИТ. Стартовый свисток запланирован на 14:00 по киевскому времени.

Напомним, накануне Чемпионс Вей во второй раз переиграл Ладомир и стал чемпионом Украины по футзалу женской Высшей лиги.