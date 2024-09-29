Украина сыграет против сенсационной Венесуэлы в четвертьфинале чемпионата мира

Сегодня, 29 сентября, сборная Украины проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира-2024 против Венесуэлы.

Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени. Игру будут транслировать на Общественном, также вы можете следить за текстовым онлайном на Чемпионе.

Напомним, на пути в четвертьфинал Украина заняла второе место в группе с Аргентиной, Анголой и Афганистаном, а Венесуэла стала третьей в квартете с Казахстаном, Францией и Гватемалой. В 1/8 финала латиноамериканцы стали авторами самой большой сенсации на турнире, минимально одолев Испанию.