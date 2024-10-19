Любарт уверенно обыграл in.IT, Атлетик одолел Сухую Балку во втором туре Экстра-лиги

Сегодня, 19 октября, состоялось 2 матча в рамках второго тура Экстра-лиги Украины по футзалу.

Луцкий Любарт одержал победу над львовским in.IT, эта победа в элитном дивизионе стала первой для "князей" в истории. Также Атлетик Футзал минимально обыграл Сухую Балку со счётом 2:1.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

2 тур, 19 октября

Любарт Луцк – in.IT Львов 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 - 1 Романюк, 2:0 - 22 Мизюк, 3:0 - 36 Запорожец

Атлетик Футзал – Сухая Балка 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 - 2 Сторожук, 2:0 - 4 Выставной, 2:1 - 10 Беденок

Отметим, что матч Сокол — ХИТ перенесен из-за участия киевлян в Лиге чемпионов.

Накануне киевский SkyUp одержал победу над ровенским Кардиналом и продолжил единолично возглавлять турнирную таблицу.