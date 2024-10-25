Ураган одолел SkyUp, Сокол разгромил МСК Харьков в третьем туре Экстралиги

Сегодня, 25 октября, состоялось три матча третьего тура чемпионата Украины по футзалу сезона-2024/25.

В первом поединке дня киевская Аврора одолела Сухую Балку со счетом 4:1, судьба матча была определена уже в первом тайме, когда киевляне забили 3 гола. Хозяева имели два случая забить с дабл-пенальти, но Юрий Савенко парировал оба удара.

Хмельницкий Сокол отгрузил сразу 7 мячей в ворота МСК Харьков, пропустив от соперника лишь дважды.

В заключительном матче дня Ивано-Франковский Ураган одержал минимальную победу над киевским SkyUp благодаря мячу Дичука.

Чемпионат Украины – Экстралига

3 тур, 25 октября

Сухая Балка – Аврора 1:4 (1:3)

Голы : 1:0 – 5 Петренко, 1:1 – 7 Семенченко, 1:2 – 19 Сагайдачный, 1:4 – 25 Школьный

МСК Харьков – Сокол Хмельницкий 2:7 (0:1)

Голы : 0:1 – 20 Гуцуляк, 0:2 – 22 Первеев, 0:3 – 24 Первеев, 0:4 – 29 Бабак, 1:4 – 33 Степаненко, 1:5 – 35 Братенко (автогол) 1:6 – 37 Первеев, 1:7 39 Ростковский, 2:7 – 39 Поддубный

Ураган – SkyUp Киев 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 6 Дичук

В настоящее время Ураган делит первое место турнирной таблицы с Авророй, уступая им лишь один мяч разницы забитых и пропущенных (по 7 баллов). Третьим с 6 очками идет хмельницкий Сокол, SkyUp с аналогичным количеством баллов занимает четвертое место.

Напомним, во втором туре киевский SkyUp одержал победу над ровенским Кардиналом, Аврора переиграла МСК Харьков, а львовская Энергия расписала мировую с Ураганом из Ивано-Франковска.