Бразилия уничтожила Хорватию, Таиланд забил 10 голов Кубы на ЧМ-2024
Сегодня, 17 сентября, состоялись 4 матча 2 тура группового этапа чемпионата мира по футзалу.
В группе А Коста-Рика расписала мировую с Нидерландами, а Узбекистан уступил Парагвай.
В квартете Таиланд и Куба забили 15 мячей на двоих, в другой встрече группы Бразилия разгромила Хорватию.
Отметим, что результатами 2-го тура выход в плейоф гарантировали национальной сборной Парагвая, Бразилии и Таиланда.
Чемпионат мира 2024, футзал
Групповой этап, 14 сентября
Группа А, 2 тур
Коста-Рика – Нидерланды 2:2 (1:1)
Узбекистан – Парагвай 1:4 (0:2)
Группа В
Таиланд – Куба 10:5 (3:3)
Бразилия – Хорватия 8:1 (4:1)
Напомним, на ЧМ-2024 участвует и Украина. Свой первый матч "желто-синие" проиграли команде Аргентины. Следующий поединок национальная команда проведет 18 сентября – соперником будет Ангола.